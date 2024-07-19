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Дуров: Telegram активизирует усилия по борьбе с мошенниками - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Дуров: Telegram активизирует усилия по борьбе с мошенниками
Дуров: Telegram активизирует усилия по борьбе с мошенниками - 19.07.2024, ПРАЙМ
Дуров: Telegram активизирует усилия по борьбе с мошенниками
Telegram начнет показывать информацию о месяце и стране регистрации публичных аккаунтов, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T17:17+0300
2024-07-19T17:17+0300
мошенничество
telegram
павел дуров
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Telegram начнет показывать информацию о месяце и стране регистрации публичных аккаунтов, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. "Мы... активизируем наши усилия по борьбе с мошенниками, стремящимися обмануть новичков в сфере криптовалюты. Вскоре Telegram начнет отображать месяц регистрации и основную страну у публичных аккаунтов", - пишет Дуров в своем Telegram-канале. Он также указал, что мессенджер позволит организациям использовать их мини-приложения для выдачи меток для каналов. Кроме того, Telegram в июле представит мини-магазин приложений и встроенный браузер с поддержкой Web3-страниц.
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telegram, павел дуров
Мошенничество, Telegram, Павел Дуров
17:17 19.07.2024
 
Дуров: Telegram активизирует усилия по борьбе с мошенниками

Дуров: Telegram начнет отображать месяц и страну регистрации аккаунтов

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Telegram начнет показывать информацию о месяце и стране регистрации публичных аккаунтов, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
"Мы... активизируем наши усилия по борьбе с мошенниками, стремящимися обмануть новичков в сфере криптовалюты. Вскоре Telegram начнет отображать месяц регистрации и основную страну у публичных аккаунтов", - пишет Дуров в своем Telegram-канале.
Он также указал, что мессенджер позволит организациям использовать их мини-приложения для выдачи меток для каналов.
Кроме того, Telegram в июле представит мини-магазин приложений и встроенный браузер с поддержкой Web3-страниц.
 
МошенничествоTelegramПавел Дуров
 
 
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