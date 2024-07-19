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Дуров: Telegram активизирует усилия по борьбе с мошенниками

Дуров: Telegram активизирует усилия по борьбе с мошенниками - 19.07.2024, ПРАЙМ

Дуров: Telegram активизирует усилия по борьбе с мошенниками

Telegram начнет показывать информацию о месяце и стране регистрации публичных аккаунтов, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T17:17+0300

2024-07-19T17:17+0300

2024-07-19T17:17+0300

мошенничество

telegram

павел дуров

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Telegram начнет показывать информацию о месяце и стране регистрации публичных аккаунтов, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. "Мы... активизируем наши усилия по борьбе с мошенниками, стремящимися обмануть новичков в сфере криптовалюты. Вскоре Telegram начнет отображать месяц регистрации и основную страну у публичных аккаунтов", - пишет Дуров в своем Telegram-канале. Он также указал, что мессенджер позволит организациям использовать их мини-приложения для выдачи меток для каналов. Кроме того, Telegram в июле представит мини-магазин приложений и встроенный браузер с поддержкой Web3-страниц.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

telegram, павел дуров