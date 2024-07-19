https://1prime.ru/20240719/telegram-850282618.html
Дуров: Telegram активизирует усилия по борьбе с мошенниками
Дуров: Telegram активизирует усилия по борьбе с мошенниками - 19.07.2024, ПРАЙМ
Дуров: Telegram активизирует усилия по борьбе с мошенниками
Telegram начнет показывать информацию о месяце и стране регистрации публичных аккаунтов, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T17:17+0300
2024-07-19T17:17+0300
2024-07-19T17:17+0300
мошенничество
telegram
павел дуров
https://cdnn.1prime.ru/img/83314/54/833145458_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_3ee4c1c8d2b3e6e715d6368c0340d8bb.jpg
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Telegram начнет показывать информацию о месяце и стране регистрации публичных аккаунтов, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. "Мы... активизируем наши усилия по борьбе с мошенниками, стремящимися обмануть новичков в сфере криптовалюты. Вскоре Telegram начнет отображать месяц регистрации и основную страну у публичных аккаунтов", - пишет Дуров в своем Telegram-канале. Он также указал, что мессенджер позволит организациям использовать их мини-приложения для выдачи меток для каналов. Кроме того, Telegram в июле представит мини-магазин приложений и встроенный браузер с поддержкой Web3-страниц.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83314/54/833145458_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bffc7aa2c85d6e640c1bf7341d3cd6ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
telegram, павел дуров
Мошенничество, Telegram, Павел Дуров
Дуров: Telegram активизирует усилия по борьбе с мошенниками
Дуров: Telegram начнет отображать месяц и страну регистрации аккаунтов
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Telegram начнет показывать информацию о месяце и стране регистрации публичных аккаунтов, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
"Мы... активизируем наши усилия по борьбе с мошенниками, стремящимися обмануть новичков в сфере криптовалюты. Вскоре Telegram начнет отображать месяц регистрации и основную страну у публичных аккаунтов", - пишет Дуров в своем Telegram-канале.
Он также указал, что мессенджер позволит организациям использовать их мини-приложения для выдачи меток для каналов.
Кроме того, Telegram в июле представит мини-магазин приложений и встроенный браузер с поддержкой Web3-страниц.