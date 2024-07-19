https://1prime.ru/20240719/tramp-850257031.html

Трамп согласился баллотироваться в президенты

Трамп согласился баллотироваться в президенты - 19.07.2024, ПРАЙМ

Трамп согласился баллотироваться в президенты

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил на съезде республиканской партии, что принимает номинацию конвенции в качестве кандидата на пост главы... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T06:29+0300

2024-07-19T06:29+0300

2024-07-19T06:29+0300

сша

дональд трамп

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МИЛУОКИ (США), 19 июл - ПРАЙМ. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил на съезде республиканской партии, что принимает номинацию конвенции в качестве кандидата на пост главы Белого дома."Я с гордостью принимаю вашу номинацию", - сказал политик.Трамп в свете покушения на него заявил, что Америку предстоит вновь сделать "успешной, безопасной, свободной и великой"."Эти выборы должны быть посвящены проблемам, стоящим перед нашей страной, и тому, как снова сделать Америку успешной, безопасной, свободной и великой", – сказал Трамп на съезде республиканцев в городе в Милуоки.Политик публично назвал "немыслимым" ущерб, который причинила стране администрация его преемника-демократа Джо Байдена, и пообещал заняться ее восстановлением в случае переизбрания на предстоящих выборах."То, что сделала эта администрация – и я часто об этом говорю – является позорным. Ущерб, который она причинила стране, является немыслимым. Это попросту немыслимо. Вместе мы восстановим наше общее видение, мощь, компетенции и здравый смысл", - сказал Трамп, выступая на съезде республиканцев в Милуоки.Политик добавил, что, по его мнению, Байден "пополнил десятку худших президентов" в американской истории.Республиканцы номинировали Трампа в понедельник, сенатору от Огайо Джей-Ди Вэнсу было предложено стать кандидатом в вице-президенты, он также "скромно и с благодарностью" принял номинацию.

https://1prime.ru/20240718/tramp-850241861.html

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сша, дональд трамп