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В Кремле раскрыли, что выгодно отличает Трампа - 19.07.2024, ПРАЙМ
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В Кремле раскрыли, что выгодно отличает Трампа
В Кремле раскрыли, что выгодно отличает Трампа - 19.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле раскрыли, что выгодно отличает Трампа
Между Россией и США во время президентства Дональда Трампа был диалог, что выгодно отличает политика. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T13:25+0300
2024-07-19T13:25+0300
политика
дональд трамп
дмитрий песков
сша
россия
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Между Россией и США во время президентства Дональда Трампа был диалог, что выгодно отличает политика. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По его словам, между Москвой и Вашингтоном во время нахождения Трампа на посту главы Белого дома было много напряженности, точек напряжения."По крайней мере, был диалог. Это его (Трампа) выгодно отличает от его предшественников и последователя. Но в остальном точек напряжения было очень много", - сказал Песков.Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.
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дональд трамп, дмитрий песков, сша, россия
Политика, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, США, РОССИЯ
13:25 19.07.2024
 
В Кремле раскрыли, что выгодно отличает Трампа

Песков: Трампа выгодно отличает диалог у РФ и США во время его президентства

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Между Россией и США во время президентства Дональда Трампа был диалог, что выгодно отличает политика. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, между Москвой и Вашингтоном во время нахождения Трампа на посту главы Белого дома было много напряженности, точек напряжения.
"По крайней мере, был диалог. Это его (Трампа) выгодно отличает от его предшественников и последователя. Но в остальном точек напряжения было очень много", - сказал Песков.
Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.
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ПолитикаДональд ТрампДмитрий ПесковСШАРОССИЯ
 
 
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