https://1prime.ru/20240719/tramp-850270670.html
В Кремле раскрыли, что выгодно отличает Трампа
В Кремле раскрыли, что выгодно отличает Трампа - 19.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле раскрыли, что выгодно отличает Трампа
Между Россией и США во время президентства Дональда Трампа был диалог, что выгодно отличает политика. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T13:25+0300
2024-07-19T13:25+0300
2024-07-19T13:25+0300
политика
дональд трамп
дмитрий песков
сша
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151949_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_811ca3f8cab72930c3ef6d26ccf0ace4.jpg
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Между Россией и США во время президентства Дональда Трампа был диалог, что выгодно отличает политика. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По его словам, между Москвой и Вашингтоном во время нахождения Трампа на посту главы Белого дома было много напряженности, точек напряжения."По крайней мере, был диалог. Это его (Трампа) выгодно отличает от его предшественников и последователя. Но в остальном точек напряжения было очень много", - сказал Песков.Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.
https://1prime.ru/20240719/zelenskiy-850260241.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151949_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2fc8b7a6116e08677311634dffdc76a7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, дмитрий песков, сша, россия
Политика, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, США, РОССИЯ
В Кремле раскрыли, что выгодно отличает Трампа
Песков: Трампа выгодно отличает диалог у РФ и США во время его президентства
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Между Россией и США во время президентства Дональда Трампа был диалог, что выгодно отличает политика. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, между Москвой и Вашингтоном во время нахождения Трампа на посту главы Белого дома было много напряженности, точек напряжения.
"По крайней мере, был диалог. Это его (Трампа) выгодно отличает от его предшественников и последователя. Но в остальном точек напряжения было очень много", - сказал Песков.
Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.
"Он не понимает": Зеленский набросился на Трампа из-за Украины