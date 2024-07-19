https://1prime.ru/20240719/tramp-850270670.html

В Кремле раскрыли, что выгодно отличает Трампа

В Кремле раскрыли, что выгодно отличает Трампа - 19.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле раскрыли, что выгодно отличает Трампа

Между Россией и США во время президентства Дональда Трампа был диалог, что выгодно отличает политика. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T13:25+0300

2024-07-19T13:25+0300

2024-07-19T13:25+0300

политика

дональд трамп

дмитрий песков

сша

россия

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Между Россией и США во время президентства Дональда Трампа был диалог, что выгодно отличает политика. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По его словам, между Москвой и Вашингтоном во время нахождения Трампа на посту главы Белого дома было много напряженности, точек напряжения."По крайней мере, был диалог. Это его (Трампа) выгодно отличает от его предшественников и последователя. Но в остальном точек напряжения было очень много", - сказал Песков.Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

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сша

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дональд трамп, дмитрий песков, сша, россия