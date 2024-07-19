https://1prime.ru/20240719/tramp-850276944.html

Речь Трампа на съезде республиканцев стала самой длинной в истории

Речь Трампа на съезде республиканцев стала самой длинной в истории - 19.07.2024, ПРАЙМ

Речь Трампа на съезде республиканцев стала самой длинной в истории

Экс-президент США Дональд Трамп выступил на съезде Республиканской партии с самой длинной благодарственной речью в новейшей истории США продолжительностью один... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T15:29+0300

2024-07-19T15:29+0300

2024-07-19T15:29+0300

политика

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп выступил на съезде Республиканской партии с самой длинной благодарственной речью в новейшей истории США продолжительностью один час и 32 минуты, передает CNN."Бывший президент Дональд Трамп выступал в течение одного часа и 32 минут на съезде Республиканской партии в четверг вечером, что сделало это самой длинной благодарственной речью от крупной партии в новейшей истории США", — говорится в сообщении телеканала.Отмечается, что его выступление превзошло его же речи в 2016 и 2020 годах, которые в свою очередь заняли второе и третье место по продолжительности за последние 45 лет.Только Билл Клинтон в 1996 году и Джордж Буш-младший в 2004 году произнесли речи продолжительностью более часа.В отличие от Трампа, нынешний президент Джо Байден выступил с речью продолжительностью всего 24 минуты на съезде партии в 2020 году.Выборы президента США назначены на 5 ноября. СМИ выразили недовольство выступлением Байдена на первых дебатах с Трампом, отмечая его заикание и нечеткость высказываний.

https://1prime.ru/20240719/tramp-850270670.html

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сша, дональд трамп