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ЦБ оценил чистую прибыль банковского сектора в июне

ЦБ оценил чистую прибыль банковского сектора в июне - 19.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ оценил чистую прибыль банковского сектора в июне

Чистая прибыль банков в РФ в июне 2024 года составила 225 миллиардов рублей, что на 12% ниже полученной в мае, следует из материала ЦБ "О развитии банковского... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T10:39+0300

2024-07-19T10:39+0300

2024-07-19T11:23+0300

банк россии

банки

россия

чистая прибыль

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль банков в РФ в июне 2024 года составила 225 миллиардов рублей, что на 12% ниже полученной в мае, следует из материала ЦБ "О развитии банковского сектора Российской Федерации в июне 2024"."Чистая прибыль сектора (с корректировкой на перераспределение доходов внутри банковской группы в размере ~120 млрд руб) составила 225 млрд руб., что на 30 млрд руб, или 12%, ниже результата мая (255 млрд руб за вычетом дивидендов от дочерних банков)", - указывается в обзоре."Доходность на капитал при этом снизилась до 17,8 с 20,4%" - сообщает ЦБ.Регулятор указывает, что главным образом сократилась основная прибыль, до 232 миллиардов с 250 миллиардов рублей, преимущественно за счет уменьшения чистого процентного дохода (-22 миллиарда рублей, или 5%). Это связано в том числе с особенностями учета субсидий по госпрограммам – ряд банков отражают их с задержкой, поясняется в материале.Также отмечается, что неосновные доходы практически не изменились и составили 15 миллиардов рублей. Эта цифра состоит из полученных дивидендов (48 миллиардов рублей, почти все – от небанковских "дочек") за вычетом убытков от инвалюты (около -15 миллиардов рублей из-за отрицательной переоценки длинной открытой валютной позицией при укреплении рубля на 4,7%) и переоценки ценных бумаг с фиксированным купоном (около -20 миллиардов рублей) с учетом ожиданий по ужесточению денежно-кредитных условий."Количество прибыльных банков выросло до 248 с 232 в мае, а их доля от общего числа банков вернулась к ~78 с 73% (общая доля прибыльных банков с начала года в активах сектора осталась на уровне 98%)", - указывает ЦБ РФ.

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банки, россия, чистая прибыль