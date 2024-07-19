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Средства юрлиц в российских банках сократились в июне

Средства юрлиц в российских банках сократились в июне - 19.07.2024, ПРАЙМ

Средства юрлиц в российских банках сократились в июне

Средства юрлиц в банках в России в июне 2024 года уменьшились на 0,5%, или на 251 миллиарда рублей, после притока за апрель-май на 2,7%, средства населения... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T10:43+0300

2024-07-19T10:43+0300

2024-07-19T11:08+0300

банк россии

средства

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население

юрлица

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Средства юрлиц в банках в России в июне 2024 года уменьшились на 0,5%, или на 251 миллиарда рублей, после притока за апрель-май на 2,7%, средства населения продолжили рост - на 0,8 триллиона рублей, или на 1,7%, говорится в материале ЦБ."Средства юрлиц в июне уменьшились на умеренные 251 млрд руб. (-0,5%) после притока за апрель–май совокупно на 2,7%... Средства населения продолжили увеличиваться (+0,8 трлн после +1,3 трлн руб. в мае, +1,7 к +2,6% соответственно)", - говорится в материале "О развитии банковского сектора Российской Федерации в июне 2024".Средства в рублях выросли (на 220 миллиардов рублей, или на 0,5%), а валютные – существенно сократились (на 470 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте, или на 4,3%), что может быть связано с конвертацией валютных депозитов в рубли для выплаты дивидендов компаниями-экспортерами, преимущественно металлургическими, отмечается там.В отношении средств населения ЦБ указывает, что росли только рублевые остатки (на 896 миллиардов рублей, или на 2%), а средства в валюте несколько сократились (на 81 миллиард рублей в рублевом эквиваленте, или на 2,1%)."Приток рублевых средств на текущие счета (+247 млрд руб., +1,6%) был ожидаемо меньше, чем на срочные вклады (+650 млрд руб., +2,1%). Оценочно ~0,3 трлн руб. прироста пришлось на месячную доходность по вкладам", - отмечает ЦБ.Ставки по рублевым вкладам в июне выросли еще примерно на 1 процентный пункт (16,1% в конце июня после 15,2% в конце мая), что отражает ожидания рынка по их дальнейшему росту."Всего с начала года средства населения выросли на 4,8 трлн руб. (+10,5%), что в 2,5 раза превышает прирост за аналогичный период прошлого года (+1,8 трлн руб., +5%). При этом ~1,5 трлн руб., или 30% прироста, люди заработали благодаря капитализации процентов по вкладам", - подчеркивает ЦБ.Прирост средств на счетах эскроу достиг рекордных за всю историю 440 миллиардов рублей (рост на 7,3% после роста на 6,2% в мае), что связано с масштабной выдачей ипотечных кредитов, отмечается в материалах.

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средства, банки, население, юрлица