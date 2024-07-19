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Эксперты оценили стоимость делового центра, приобретаемого ЦБ

Эксперты оценили стоимость делового центра, приобретаемого ЦБ - 19.07.2024, ПРАЙМ

Эксперты оценили стоимость делового центра, приобретаемого ЦБ

Стоимость приобретаемого Банком России строящегося делового комплекса Slava около метро "Белорусская" в Москве может достигать 55 миллиардов рублей, считают... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T17:40+0300

2024-07-19T17:40+0300

2024-07-19T17:40+0300

банк россии

россия

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Стоимость приобретаемого Банком России строящегося делового комплекса Slava около метро "Белорусская" в Москве может достигать 55 миллиардов рублей, считают опрошенные РИА Недвижимость консультанты. Ранее Банк России сообщил, что подписал с ВЭБ.РФ договор о покупке строящегося делового центра Slava около станции метро "Белорусская" в Москве. Он планирует получить его во владение в первом квартале 2026 года, а затем передать Росимуществу свои здания, кроме офиса на Неглинной. В ВЭБ.РФ уточнили, что сделка прошла на рыночных условиях. "Рыночная стоимость актива, по нашей оценке, составляет порядка 40-42 миллиарда рублей", - отметил директор отдела продаж и приобретений Ricci | Офисы Дмитрий Антонов. Руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян считает, что рыночная стоимость Slava еще выше и может составлять от 50 до 55 миллиардов рублей. Директор департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group Виктория Петрова рассказала, что комплекс Slava, включающий три башни на 144 тысячи квадратных метров, занимает более 10% от общего объема будущих офисов 2025 года. Она напомнила, что 105 тысяч "квадратов" в нем займут офисные помещения. В свою очередь управляющий партнер компании RRG Денис Колокольников отметил, что место комплекса соответствует статусу Банка России. В то же время здание на Неглинной останется визитной карточкой ЦБ, заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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