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Медь подешевела до минимума за три месяца

Медь подешевела до минимума за три месяца - 19.07.2024, ПРАЙМ

Медь подешевела до минимума за три месяца

Цены на медь в пятницу снизились до минимума более чем за три месяца. В Лондоне медь нацелена на сильнейшее недельное снижение с ноября 2022 года ввиду... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T11:52+0300

2024-07-19T11:52+0300

2024-07-19T11:52+0300

рынки

цветные металлы

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Цены на медь в пятницу снизились до минимума более чем за три месяца. В Лондоне медь нацелена на сильнейшее недельное снижение с ноября 2022 года ввиду отсутствия мер стимулирования в Китае.Трехмесячные фьючерсы на медь на LME к 04.23 по Гринвичу выросли на 0,2% до 9408,50 доллара за тонну, отыграв потери после падения на 0,6% до 9328,50 доллара, минимума с 11 апреля, ранее в ходе сессии.Самые популярные августовские фьючерсы на SHFE к середине торгов упали в цене на 1,7% до 76 820 юаней (10 571,95 доллара). Ранее в ходе сессии медь подешевела на 2,4% до 76 300 юаней, минимума с 11 апреля.За неделю медь на LME подешевела на 4,7% и может завершить ее с худшими показателями с ноября 2022 года. НА SHFE цены упали в сравнении с прошлой неделей на 3%.На пленуме Коммунистической партии Китая, проходившем на этой неделе, не были предоставлены подробности планов дальнейших мер стимулирования, хотя есть сложности с поддержанием сильного экономического роста, что сказывается на перспективах спроса в Китае.Цены на другие металлы достигли минимумов за несколько месяцев.Алюминий на LME достиг минимума с 3 апреля на уровне 2367,50 долларов за тонну, а на SHFE подешевел на 0,9% до 19 535 юаней, минимума с 28 марта.Никель на LME достиг 16 385 долларов, минимума за четыре месяца.На цены на никель и алюминий негативно повлиял рост добычи в основных странах-экспортерах.Свинец на LME подешевел на 0,3% до 2151 доллара, олово снизилось на 0,3% до 31 520 долларов, цинк подешевел на 0,1% до 2807 долларов.Никель на SHFE вырос в цене на 0,2% до 131 060 юаней, цинк подешевел на 0,7% до 23 505 юаней, свинец опустился на 0,4% до 19 840 юаней, а олово – на 2,7% до 261 840 юаней.

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рынки, цветные металлы