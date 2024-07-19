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Котировки меди упали на мрачных перспективах Китая

Котировки меди упали на мрачных перспективах Китая - 19.07.2024, ПРАЙМ

Котировки меди упали на мрачных перспективах Китая

Цены на медь в пятницу снижаются пятую сессию подряд, достигнув самого низкого уровня за три месяца. Этому способствуют опасения относительно слабости экономики | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T16:27+0300

2024-07-19T16:27+0300

2024-07-19T16:27+0300

рынки

цветные металлы

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Цены на медь в пятницу снижаются пятую сессию подряд, достигнув самого низкого уровня за три месяца. Этому способствуют опасения относительно слабости экономики Китая и недостатка мер стимулирования.На момент написания статьи трехмесячные фьючерсы на медь на LME упали на 0,5%, до 9343 долларов за тонну. Ранее они опустились до минимума с 8 апреля 9306 долларов.По итогам недели котировки могут снизиться на 5,6%, что станет самым сильным недельным падением с августа 2022 года.Ключевое политическое мероприятие в Китае не принесло более детальной информации относительно дальнейших мер стимулирования, несмотря на не оправдавший ожидания рост экономики во 2-м квартале."По всей видимости, рынок действительно пессимистично настроен относительно Китая в настоящий момент, и спекулятивные инвесторы выводят средства", - сказал Том Прайс из Panmure Liberum.Он ожидает дальнейшего падения цен на медь и прогнозирует, что в 4-м квартале средняя цена тонны меди составит 9000 долларов.Наиболее активно торгующиеся августовские фьючерсы на медь на SHFE в пятницу закрылись падением на 2,1%, по 76 580 юаней за тонну, на минимуме с 11 апреля.Однако спрос на физическом рынке возрос."Покупки со стороны Китая увеличились, так как большинство (покупателей) откладывали приобретение металла, когда цены на медь были высокими", - сказал Мэтт Хуан из BANDS Financial.Цены на другие металлы также опустились до многомесячных минимумов.Алюминий на LME потерял 0,8%, до 2367 долларов за тонну, самого низкого уровня с 3 апреля, тогда как никель снизился на 0,4%, до 16 350 долларов, минимума почти за пять месяцев.Негативное давление на котировки этих металлов оказало увеличение производства в Индонезии и Китае.Цинк подешевел на 1,1%, до 2778 долларов, свинец – на 0,6%, до 2144 долларов, а олово – на 2,5%, до 30 800 долларов, ранее опустившись до минимума за три месяца.

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рынки, цветные металлы