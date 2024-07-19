https://1prime.ru/20240719/turtsiya-850258327.html

В Турции призвали создать с Россией платежную систему

В Турции призвали создать с Россией платежную систему - 19.07.2024, ПРАЙМ

В Турции призвали создать с Россией платежную систему

Турции и России на фоне проблем в торговле необходимо создать взаимную платежную систему, экспорт сокращается в связи с санкционнным давлением США, заявил РИА... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T09:03+0300

2024-07-19T09:03+0300

2024-07-19T09:03+0300

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АНКАРА, 19 июл – ПРАЙМ. Турции и России на фоне проблем в торговле необходимо создать взаимную платежную систему, экспорт сокращается в связи с санкционнным давлением США, заявил РИА Новости зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Объемы турецкого экспорта по итогам первого полугодия 2024 года сократились почти на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, следует из подсчетов РИА Новости. Турция с января по июнь поставила в РФ товаров на 3,795 миллиарда долларов, следует из опубликованных Советом экспортеров Турции (TİM) данных. Таким образом, РФ опустилась с 7-го на 10-е место в списке главных импортеров турецких товаров, ее доля в общем экспорте составляет порядка 3,5%. "Турция испытывает проблемы в связи с санкциями, наложенными на Россию, особенно в области экспорта промышленных товаров. Экспорт за первые пять месяцев сократился на 1 миллиард 382 миллиона долларов в связи с санкционным давлением США", - отметил собеседник агентства. По его словам, существует банк, в котором Турция и Россия по-прежнему являются партнерами, это Черноморский банк развития, и турецко-российское партнерство доминирует в капитале банка. "Турция и Россия должны предпринять быстрые шаги к взаимному использованию национальных валют. Они также должны создать взаимную платежную систему и избавиться от возможных препятствий. Система SWIFT стала "страшным сном" для стран, находящихся под контролем Запада. Через эту платежную систему, которая легко контролируется американской разведкой, Запад может контролировать все денежные потоки", - подчеркнул политик. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов в мае заявлял, что США и ЕС запугивают турецкие кредитно-финансовые организации наказаниями в случае сотрудничества с Россией. По словам дипломата, в результате объем банковских операций сильно сокращается, импортеры не могут перечислить средства за закупаемую продукцию, а экспортеры, соответственно, их не получают. Президент России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали на встрече в Астане вопросы платежей между странами, сообщил ранее журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, Москва и Анкара переходят на расчеты в национальных валютах, это клиринговые платежи для обеспечения импорта в счет экспортной продукции, и другие направления, которые позволяют обеспечить торгово-экономический оборот.

https://1prime.ru/20240718/turtsiya-850227450.html

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