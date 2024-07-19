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Двое жителей Курска получили ранения после падения обломков беспилотника

Двое жителей Курска получили ранения после падения обломков беспилотника - 19.07.2024, ПРАЙМ

Двое жителей Курска получили ранения после падения обломков беспилотника

Двое жителей Курска получили травмы и ожоги после падения обломков беспилотника на нескольких улицах города. Об этом в своем Telegram сообщил врио губернатора... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T09:11+0300

2024-07-19T09:11+0300

2024-07-19T09:11+0300

происшествия

россия

курск

украина

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Двое жителей Курска получили травмы и ожоги после падения обломков беспилотника на нескольких улицах города. Об этом в своем Telegram сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.По данным Смирнова, на данный момент на месте падения обломков дрона работают специалисты. Он также отметил, что в случае обнаружения обломков приближаться к ним не следует, необходимо сообщить о них в экстренные службы."На улице Дружининской после падения обломков ранение и ожоги получили двое жителей. На месте им была оказана необходимая медицинская помощь", — отметил врио главы региона.Министерство обороны России сообщило, что российские системы ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников в разных регионах России, включая Курскую и Белгородскую области, Крым и Черноморский регион.

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россия, курск, украина