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Двое жителей Курска получили ранения после падения обломков беспилотника - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Двое жителей Курска получили ранения после падения обломков беспилотника
Двое жителей Курска получили ранения после падения обломков беспилотника - 19.07.2024, ПРАЙМ
Двое жителей Курска получили ранения после падения обломков беспилотника
Двое жителей Курска получили травмы и ожоги после падения обломков беспилотника на нескольких улицах города. Об этом в своем Telegram сообщил врио губернатора... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T09:11+0300
2024-07-19T09:11+0300
происшествия
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Двое жителей Курска получили травмы и ожоги после падения обломков беспилотника на нескольких улицах города. Об этом в своем Telegram сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.По данным Смирнова, на данный момент на месте падения обломков дрона работают специалисты. Он также отметил, что в случае обнаружения обломков приближаться к ним не следует, необходимо сообщить о них в экстренные службы."На улице Дружининской после падения обломков ранение и ожоги получили двое жителей. На месте им была оказана необходимая медицинская помощь", — отметил врио главы региона.Министерство обороны России сообщило, что российские системы ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников в разных регионах России, включая Курскую и Белгородскую области, Крым и Черноморский регион.
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россия, курск, украина
Происшествия, РОССИЯ, КУРСК, УКРАИНА
09:11 19.07.2024
 
Двое жителей Курска получили ранения после падения обломков беспилотника

Двое жителей Курска получили ранения и ожоги после падения обломков БПЛА

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Двое жителей Курска получили травмы и ожоги после падения обломков беспилотника на нескольких улицах города. Об этом в своем Telegram сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
По данным Смирнова, на данный момент на месте падения обломков дрона работают специалисты. Он также отметил, что в случае обнаружения обломков приближаться к ним не следует, необходимо сообщить о них в экстренные службы.
"На улице Дружининской после падения обломков ранение и ожоги получили двое жителей. На месте им была оказана необходимая медицинская помощь", — отметил врио главы региона.
Министерство обороны России сообщило, что российские системы ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников в разных регионах России, включая Курскую и Белгородскую области, Крым и Черноморский регион.
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