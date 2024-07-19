https://1prime.ru/20240719/udar-850258863.html
Двое жителей Курска получили ранения после падения обломков беспилотника
Двое жителей Курска получили ранения после падения обломков беспилотника - 19.07.2024, ПРАЙМ
Двое жителей Курска получили ранения после падения обломков беспилотника
Двое жителей Курска получили травмы и ожоги после падения обломков беспилотника на нескольких улицах города. Об этом в своем Telegram сообщил врио губернатора... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T09:11+0300
2024-07-19T09:11+0300
2024-07-19T09:11+0300
происшествия
россия
курск
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849024254_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_f7ff44917ced1fa9a3beb103a8ef1e81.jpg
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Двое жителей Курска получили травмы и ожоги после падения обломков беспилотника на нескольких улицах города. Об этом в своем Telegram сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.По данным Смирнова, на данный момент на месте падения обломков дрона работают специалисты. Он также отметил, что в случае обнаружения обломков приближаться к ним не следует, необходимо сообщить о них в экстренные службы."На улице Дружининской после падения обломков ранение и ожоги получили двое жителей. На месте им была оказана необходимая медицинская помощь", — отметил врио главы региона.Министерство обороны России сообщило, что российские системы ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников в разных регионах России, включая Курскую и Белгородскую области, Крым и Черноморский регион.
https://1prime.ru/20240710/sklad-849996704.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849024254_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_60b246150a7012ac0c0c527ceaccf45e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курск, украина
Происшествия, РОССИЯ, КУРСК, УКРАИНА
Двое жителей Курска получили ранения после падения обломков беспилотника
Двое жителей Курска получили ранения и ожоги после падения обломков БПЛА
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Двое жителей Курска получили травмы и ожоги после падения обломков беспилотника на нескольких улицах города. Об этом в своем Telegram сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
По данным Смирнова, на данный момент на месте падения обломков дрона работают специалисты. Он также отметил, что в случае обнаружения обломков приближаться к ним не следует, необходимо сообщить о них в экстренные службы.
"На улице Дружининской после падения обломков ранение и ожоги получили двое жителей. На месте им была оказана необходимая медицинская помощь", — отметил врио главы региона.
Министерство обороны России сообщило, что российские системы ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников в разных регионах России, включая Курскую и Белгородскую области, Крым и Черноморский регион.
По складу БПЛА и боеприпасов в Николаевской области нанесен удар ВС РФ