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Американские военные корабли столкнулись с новой угрозой на Ближнем Востоке - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Американские военные корабли столкнулись с новой угрозой на Ближнем Востоке
Американские военные корабли столкнулись с новой угрозой на Ближнем Востоке - 19.07.2024, ПРАЙМ
Американские военные корабли столкнулись с новой угрозой на Ближнем Востоке
В ближневосточном регионе появилась новая угроза для американских кораблей, пишет издание Business Insider. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T08:59+0300
2024-07-19T09:17+0300
сша
красное море
хуситы
вооружения
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. В ближневосточном регионе появилась новая угроза для американских кораблей, пишет издание Business Insider.Речь идет о том, что йеменские повстанцы-хуситы для атак начали использовать противокорабельные баллистические ракеты. Это смертоносное вооружение, которое до последнего времени в боевых действиях не применялось, названо главной угрозой.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак, эсминец "Мэйсон" впервые подвергся атаке такими ракетами во время борьбы с пиратами. Капитан корабля Джастин Смит был удивлен и потрясен ракетным ударом. Капитан второго ранга Джастин Смит рассказал Business Insider, что его первой реакцией было недоумение. Он был потрясен тем, что в их направлении полетели ракеты. По его словам, случай с ракетами дал ВМС возможность показать, что они готовы к будущим морским боям."После инцидента с танкером противокорабельные баллистические ракеты стали знакомой угрозой для кораблей ВМС, защищающих торговые судоходные пути в Красном море и Аденском заливе", — отмечается в статье.Многие офицеры ВМС из ударной группы высоко оценили возможности своих кораблей по борьбе с противокорабельными баллистическими ракетами.Между тем, у противников США, таких как Китай, есть огромные арсеналы такого оружия, и они могут создавать угрозу морскому судоходству, что уже давно вызывает озабоченность, указывается в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша, красное море, хуситы
США, КРАСНОЕ МОРЕ, хуситы, Вооружения
08:59 19.07.2024 (обновлено: 09:17 19.07.2024)
 
Американские военные корабли столкнулись с новой угрозой на Ближнем Востоке

BI: военные корабли США столкнулись с новой угрозой со стороны хуситов

© Фото : Unsplash/Or HakimВид на Красное море
Вид на Красное море - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© Фото : Unsplash/Or Hakim
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. В ближневосточном регионе появилась новая угроза для американских кораблей, пишет издание Business Insider.
Речь идет о том, что йеменские повстанцы-хуситы для атак начали использовать противокорабельные баллистические ракеты. Это смертоносное вооружение, которое до последнего времени в боевых действиях не применялось, названо главной угрозой.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Так, эсминец "Мэйсон" впервые подвергся атаке такими ракетами во время борьбы с пиратами. Капитан корабля Джастин Смит был удивлен и потрясен ракетным ударом. Капитан второго ранга Джастин Смит рассказал Business Insider, что его первой реакцией было недоумение. Он был потрясен тем, что в их направлении полетели ракеты. По его словам, случай с ракетами дал ВМС возможность показать, что они готовы к будущим морским боям.
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"После инцидента с танкером противокорабельные баллистические ракеты стали знакомой угрозой для кораблей ВМС, защищающих торговые судоходные пути в Красном море и Аденском заливе", — отмечается в статье.
Многие офицеры ВМС из ударной группы высоко оценили возможности своих кораблей по борьбе с противокорабельными баллистическими ракетами.
Между тем, у противников США, таких как Китай, есть огромные арсеналы такого оружия, и они могут создавать угрозу морскому судоходству, что уже давно вызывает озабоченность, указывается в статье.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ВооруженияСШАКРАСНОЕ МОРЕхуситы
 
 
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