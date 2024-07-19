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Критический процесс: ученые предупредили об угрозе планетарного масштаба - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Критический процесс: ученые предупредили об угрозе планетарного масштаба
Критический процесс: ученые предупредили об угрозе планетарного масштаба - 19.07.2024, ПРАЙМ
Критический процесс: ученые предупредили об угрозе планетарного масштаба
Снижение уровня кислорода в воде представляет серьезную угрозу для природы и общества на Земле. Об этом говорится в статье для научного журнала Nature Ecology & | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T12:55+0300
2024-07-19T13:10+0300
ученые
вода
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земля
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Снижение уровня кислорода в воде представляет серьезную угрозу для природы и общества на Земле. Об этом говорится в статье для научного журнала Nature Ecology &amp; Evolution."Наблюдаемая деоксигенация пресноводных и морских экосистем представляет из себя еще один процесс, имеющий критическое значение для экологических и социальных систем Земли", — говорится в материале исследования.По сведениям ученых, с 1980 года озера и водохранилища потеряли 5% кислорода, моря - 2% кислорода с 1960 года. Хотя проценты кажутся невеликими, в абсолютном выражении это означает большие потери.Авторы исследования пришли к выводу, что человечество приближается к критическому кислородному порогу в водной среде Земли. Для предотвращения дальнейшего снижения уровня кислорода необходимо срочно принимать меры для охраны водных экосистем и сохранения биоразнообразия.
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ученые, вода, кризис, земля
ученые, вода, кризис, Земля
12:55 19.07.2024 (обновлено: 13:10 19.07.2024)
 
Критический процесс: ученые предупредили об угрозе планетарного масштаба

Ученые предупредили о планетарной угрозе из-за снижения уровня кислорода в воде

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКарское море
Карское море - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Снижение уровня кислорода в воде представляет серьезную угрозу для природы и общества на Земле. Об этом говорится в статье для научного журнала Nature Ecology & Evolution.
"Наблюдаемая деоксигенация пресноводных и морских экосистем представляет из себя еще один процесс, имеющий критическое значение для экологических и социальных систем Земли", — говорится в материале исследования.
По сведениям ученых, с 1980 года озера и водохранилища потеряли 5% кислорода, моря - 2% кислорода с 1960 года. Хотя проценты кажутся невеликими, в абсолютном выражении это означает большие потери.
Авторы исследования пришли к выводу, что человечество приближается к критическому кислородному порогу в водной среде Земли. Для предотвращения дальнейшего снижения уровня кислорода необходимо срочно принимать меры для охраны водных экосистем и сохранения биоразнообразия.
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