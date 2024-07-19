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Дно пробито: на Украине предложили помочь взяточникам откупиться от суда
Дно пробито: на Украине предложили помочь взяточникам откупиться от суда - 19.07.2024, ПРАЙМ
Дно пробито: на Украине предложили помочь взяточникам откупиться от суда
Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому, чиновники, обвиняемые во взяточничестве, смогут пойти на сделку со следствием и | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T09:50+0300
2024-07-19T09:50+0300
2024-07-19T09:50+0300
украина
взятки
коррупция на украине
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому, чиновники, обвиняемые во взяточничестве, смогут пойти на сделку со следствием и выплатить штраф. Об этом пишет издание "Газета по-украински".Отмечается, что документ предусматривает штраф для коррупционеров в 204 000 - 2 050 000 гривен за совершение уголовного проступка, 2 050 000 - 204 000 000 гривен за совершение нетяжкого преступления, а 20 400 000 - 102 000 000 гривен - тяжкого преступления. Особо тяжкое преступление предполагает штраф в размере от 102 000 000 гривен до 204 000 000 гривен.Как пишет издание, Рада одобрила законопроект, несмотря на предостережения НАБУ, САП и Антикоррупционного комитета ВР, а также на фоне нежелания НАТО присоединять коррумпированную Украину.По данным "Газеты", за документ проголосовал 231 депутат."А почему депутатам от "Слуг народа" и другим пособникам ОП было не голосовать, если таким образом они готовят себе возможность избежать наказания. Поймали на коррупции? Заплатил штраф. А пока не поймали, занимайся коррупцией и спи спокойно, потому что уже можно будет откупиться", - заключается в статье.Полный текст читайте на ИноСМИ
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украина, взятки, коррупция на украине
УКРАИНА, взятки, коррупция на Украине
Дно пробито: на Украине предложили помочь взяточникам откупиться от суда
Газета: на Украине поддержали законопроект, позволяющий откупаться от суда
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ.
Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому, чиновники, обвиняемые во взяточничестве, смогут пойти на сделку со следствием и выплатить штраф. Об этом пишет издание "Газета по-украински"
.
Отмечается, что документ предусматривает штраф для коррупционеров в 204 000 - 2 050 000 гривен за совершение уголовного проступка, 2 050 000 - 204 000 000 гривен за совершение нетяжкого преступления, а 20 400 000 - 102 000 000 гривен - тяжкого преступления. Особо тяжкое преступление предполагает штраф в размере от 102 000 000 гривен до 204 000 000 гривен.
Как пишет издание, Рада одобрила законопроект, несмотря на предостережения НАБУ, САП и Антикоррупционного комитета ВР, а также на фоне нежелания НАТО присоединять коррумпированную Украину.
По данным "Газеты", за документ проголосовал 231 депутат.
"А почему депутатам от "Слуг народа" и другим пособникам ОП было не голосовать, если таким образом они готовят себе возможность избежать наказания. Поймали на коррупции? Заплатил штраф. А пока не поймали, занимайся коррупцией и спи спокойно, потому что уже можно будет откупиться", - заключается в статье.