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Киев получит от ЕС грант в 100 миллионов евро на защиту энергосистемы - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Киев получит от ЕС грант в 100 миллионов евро на защиту энергосистемы
Киев получит от ЕС грант в 100 миллионов евро на защиту энергосистемы - 19.07.2024, ПРАЙМ
Киев получит от ЕС грант в 100 миллионов евро на защиту энергосистемы
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила, что получит грант размером в 100 миллионов евро от Евросоюза на защиту и восстановление энергосистемы. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T16:14+0300
2024-07-19T16:14+0300
энергетика
украина
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грант
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила, что получит грант размером в 100 миллионов евро от Евросоюза на защиту и восстановление энергосистемы. "Грантовое соглашение на 100 миллионов евро вчера в Киеве подписали глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и глава представительства немецкого государственного банка развития KfW на Украине Лоренц Гесснер", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании. Уточняется, что за выделенные средства будут направлены на защиту и восстановление энергосистемы. В компании добавили, что Еврокомиссия уполномочила KfW направить в "Укрэнерго" средства специальной бюджетной программы Евросоюза Ukraine Investment Facility. В частности, средства направят на модернизацию высоковольтных подстанций в западных регионах страны, развитие межгосударственных интерконнекторов, соединяющих Украину с энергосистемой зарубежной Европы, а также на ремонт поврежденного оборудования. Планируемый грант - это вторая фаза целевой программы "Реконструкция и восстановление инфраструктуры передачи электроэнергии Украины". "Укрэнерго" 11 июня подписало с KfW соглашение о первой фазе программы на сумму 15 миллионов евро. По данным компании, с февраля 2022 года было привлечено 1,5 миллиарда евро международной помощи.
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украина, ес, грант
Энергетика, УКРАИНА, ЕС, грант
16:14 19.07.2024
 
Киев получит от ЕС грант в 100 миллионов евро на защиту энергосистемы

"Укрэнерго": Киев получит от ЕС грант 100 млн евро на защиту энергосистемы

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила, что получит грант размером в 100 миллионов евро от Евросоюза на защиту и восстановление энергосистемы.
"Грантовое соглашение на 100 миллионов евро вчера в Киеве подписали глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и глава представительства немецкого государственного банка развития KfW на Украине Лоренц Гесснер", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании.
Уточняется, что за выделенные средства будут направлены на защиту и восстановление энергосистемы.
В компании добавили, что Еврокомиссия уполномочила KfW направить в "Укрэнерго" средства специальной бюджетной программы Евросоюза Ukraine Investment Facility. В частности, средства направят на модернизацию высоковольтных подстанций в западных регионах страны, развитие межгосударственных интерконнекторов, соединяющих Украину с энергосистемой зарубежной Европы, а также на ремонт поврежденного оборудования.
Планируемый грант - это вторая фаза целевой программы "Реконструкция и восстановление инфраструктуры передачи электроэнергии Украины". "Укрэнерго" 11 июня подписало с KfW соглашение о первой фазе программы на сумму 15 миллионов евро. По данным компании, с февраля 2022 года было привлечено 1,5 миллиарда евро международной помощи.
 
ЭнергетикаУКРАИНАЕСгрант
 
 
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