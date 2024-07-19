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Китайский юань нацелен на снижение по итогам недели
Китайский юань нацелен на снижение по итогам недели - 19.07.2024, ПРАЙМ
Китайский юань нацелен на снижение по итогам недели
Китайский юань нацелен на снижение против доллара США по итогам недели, так как заявления политических лидеров страны не смогли улучшить настроения относительно | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T11:59+0300
2024-07-19T11:59+0300
2024-07-19T11:59+0300
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Китайский юань нацелен на снижение против доллара США по итогам недели, так как заявления политических лидеров страны не смогли улучшить настроения относительно китайской валюты.С начала недели юань потерял 0,22%, а с начала года – 2,4%. Он находится под давлением с начала 2023 года, так как внутренние проблемы, связанные с кризисным сектором недвижимости, анемичным потреблением и падением доходности, приводят к выводу капитала из юаня, а иностранные инвесторы держатся подальше от проблемного фондового рынка.Доллар США же в пятницу склонен завершить двухнедельный период падения.Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1315 за доллар США, что выше оценки Reuters.По состоянию на 07.00 по Гринвичу пара доллар/юань торговалась по 7,2626 против уровня закрытия предыдущей сессии 7,2660.Оффшорный юань торговался по 7,2794 против доллара.
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рынки, валютный рынок, юань
Китайский юань, Рынки, валютный рынок, юань
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Китайский юань нацелен на снижение против доллара США по итогам недели, так как заявления политических лидеров страны не смогли улучшить настроения относительно китайской валюты.
С начала недели юань потерял 0,22%, а с начала года – 2,4%. Он находится под давлением с начала 2023 года, так как внутренние проблемы, связанные с кризисным сектором недвижимости, анемичным потреблением и падением доходности, приводят к выводу капитала из юаня, а иностранные инвесторы держатся подальше от проблемного фондового рынка.
Доллар США же в пятницу склонен завершить двухнедельный период падения.
Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1315 за доллар США, что выше оценки Reuters.
По состоянию на 07.00 по Гринвичу пара доллар/юань торговалась по 7,2626 против уровня закрытия предыдущей сессии 7,2660.
Оффшорный юань торговался по 7,2794 против доллара.