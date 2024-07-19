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Крупнейший британский железнодорожный оператор сообщил о сбоях
Крупнейший британский железнодорожный оператор сообщил о сбоях - 19.07.2024, ПРАЙМ
Крупнейший британский железнодорожный оператор сообщил о сбоях
Сбой произошел в системе крупнейшего железнодорожного оператора Великобритании Govia Thameslink Railway, сообщили в соцсети Х четыре компании в составе группы. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T11:06+0300
2024-07-19T11:06+0300
2024-07-19T11:06+0300
железная дорога
великобритания
сбой
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Сбой произошел в системе крупнейшего железнодорожного оператора Великобритании Govia Thameslink Railway, сообщили в соцсети Х четыре компании в составе группы."В настоящее время мы испытываем масштабные ИТ-проблемы по всей нашей сети. Наши ИТ-команды активно работают над определением причины проблемы… это может привести к отменам (рейсов – ред.) в последний момент", - сказано в одной из публикаций.Ранее сообщалось, что масштабный сбой произошел в сервисах Microsoft. Кроме того, отмечалось, что ряд аэропортов столкнулся с прблемами. Сбой затронул Германию, Испанию, США, Ирландию и другие страны.
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железная дорога, великобритания, сбой
железная дорога, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, сбой
Крупнейший британский железнодорожный оператор сообщил о сбоях
Крупнейший ж/д оператор Британии сообщил о сбоях, возможны отмены поездов
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Сбой произошел в системе крупнейшего железнодорожного оператора Великобритании Govia Thameslink Railway, сообщили в соцсети Х четыре компании в составе группы.
"В настоящее время мы испытываем масштабные ИТ-проблемы по всей нашей сети. Наши ИТ-команды активно работают над определением причины проблемы… это может привести к отменам (рейсов – ред.) в последний момент", - сказано в одной из публикаций.
Ранее сообщалось, что масштабный сбой произошел в сервисах Microsoft. Кроме того, отмечалось, что ряд аэропортов столкнулся с прблемами. Сбой затронул Германию, Испанию, США, Ирландию и другие страны.