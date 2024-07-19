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Крупнейший британский железнодорожный оператор сообщил о сбоях

Крупнейший британский железнодорожный оператор сообщил о сбоях - 19.07.2024, ПРАЙМ

Крупнейший британский железнодорожный оператор сообщил о сбоях

Сбой произошел в системе крупнейшего железнодорожного оператора Великобритании Govia Thameslink Railway, сообщили в соцсети Х четыре компании в составе группы. | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T11:06+0300

2024-07-19T11:06+0300

2024-07-19T11:06+0300

железная дорога

великобритания

сбой

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Сбой произошел в системе крупнейшего железнодорожного оператора Великобритании Govia Thameslink Railway, сообщили в соцсети Х четыре компании в составе группы."В настоящее время мы испытываем масштабные ИТ-проблемы по всей нашей сети. Наши ИТ-команды активно работают над определением причины проблемы… это может привести к отменам (рейсов – ред.) в последний момент", - сказано в одной из публикаций.Ранее сообщалось, что масштабный сбой произошел в сервисах Microsoft. Кроме того, отмечалось, что ряд аэропортов столкнулся с прблемами. Сбой затронул Германию, Испанию, США, Ирландию и другие страны.

великобритания

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железная дорога, великобритания, сбой