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Сийярто: Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Сийярто: Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине
Сийярто: Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине - 19.07.2024, ПРАЙМ
Сийярто: Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский хочет втянуть Североатлантический альянс в конфликт с Россией. Участие хотя бы одного государства-члена НАТО в конфронтации | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T17:17+0300
2024-07-19T17:17+0300
политика
петер сийярто
нато
украина
виктор орбан
россия
владимир зеленский
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БУДАПЕШТ, 19 июл - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский хочет втянуть Североатлантический альянс в конфликт с Россией. Участие хотя бы одного государства-члена НАТО в конфронтации с Москвой приведет к мировой войне, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции.Такой комментарий венгерский министр дал СМИ на вопрос об отношении к словам Зеленского, ранее заявившего, что визит Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, в Москву стал "предательством Европы". Сийярто предпочел ответить на этот вопрос в последнюю очередь, чтобы "сбавить внутреннюю температуру" и "не использовать грубые выражения"."Я вижу, что много тех, в том числе президента Украины, кто пытается втянуть НАТО в эту войну. Сейчас втягивание одной страны НАТО будет означать мировую войну. Лучше было бы это предотвратить и этого избежать", - отметил министр в ходе конференции.Он также добавил, что Венгрия "продолжит свою мирную миссию, потому что если не удастся вскоре заключить мир, то на фронте будут происходить еще более жестокие события, чем до сих пор, угроза эскалации будет больше, чем до сих пор". В этом случае Европа в скором времени "окажется в огне". Ранее Сийярто подчеркивал, что Венгрия не будет участвовать в поставке оружия Украине и подготовке солдат ВСУ, несмотря на единогласное решение остальных членов альянса. Венгерское руководство стремится избежать эскалации конфликта, в связи с чем отрицает усиление координационной роли блока. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на заявление венгерской стороны и сообщил, что принимает решение руководства страны воздержать от участия в планируемой миссии.Недавний визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву стал предметом бурного обсуждения мировым истэблишментом. Политик заявил, что необходимо остановить эскалацию российско-украинского конфликта, потому что Европа близится к войне с Россией, как поезд "с безумным машинистом". Разгорающаяся конфронтация между Западом и Россией может стать начальным этапом третьей мировой войны, если не остановить "военный психоз Брюсселя", отмечает Орбан. По его словам, альянс ищет пути, чтобы напрямую вмешаться в конфликт.
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петер сийярто, нато, украина, виктор орбан, россия, владимир зеленский
Политика, Петер Сийярто, НАТО, УКРАИНА, Виктор Орбан, РОССИЯ, Владимир Зеленский
17:17 19.07.2024
 
Сийярто: Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине

Сийярто: Зеленский втянет НАТО в конфликт на Украине, это приведет к мировой войне

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто
© Пресс-служба МИД РФ
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БУДАПЕШТ, 19 июл - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский хочет втянуть Североатлантический альянс в конфликт с Россией. Участие хотя бы одного государства-члена НАТО в конфронтации с Москвой приведет к мировой войне, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции.
Такой комментарий венгерский министр дал СМИ на вопрос об отношении к словам Зеленского, ранее заявившего, что визит Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, в Москву стал "предательством Европы". Сийярто предпочел ответить на этот вопрос в последнюю очередь, чтобы "сбавить внутреннюю температуру" и "не использовать грубые выражения".
"Я вижу, что много тех, в том числе президента Украины, кто пытается втянуть НАТО в эту войну. Сейчас втягивание одной страны НАТО будет означать мировую войну. Лучше было бы это предотвратить и этого избежать", - отметил министр в ходе конференции.
Он также добавил, что Венгрия "продолжит свою мирную миссию, потому что если не удастся вскоре заключить мир, то на фронте будут происходить еще более жестокие события, чем до сих пор, угроза эскалации будет больше, чем до сих пор". В этом случае Европа в скором времени "окажется в огне".
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Сийярто обсудил с Лавровым поставки нефти и газа в Венгрию
16 июля, 20:59
Ранее Сийярто подчеркивал, что Венгрия не будет участвовать в поставке оружия Украине и подготовке солдат ВСУ, несмотря на единогласное решение остальных членов альянса. Венгерское руководство стремится избежать эскалации конфликта, в связи с чем отрицает усиление координационной роли блока. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на заявление венгерской стороны и сообщил, что принимает решение руководства страны воздержать от участия в планируемой миссии.
Недавний визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву стал предметом бурного обсуждения мировым истэблишментом. Политик заявил, что необходимо остановить эскалацию российско-украинского конфликта, потому что Европа близится к войне с Россией, как поезд "с безумным машинистом". Разгорающаяся конфронтация между Западом и Россией может стать начальным этапом третьей мировой войны, если не остановить "военный психоз Брюсселя", отмечает Орбан. По его словам, альянс ищет пути, чтобы напрямую вмешаться в конфликт.
 
ПолитикаПетер СийяртоНАТОУКРАИНАВиктор ОрбанРОССИЯВладимир Зеленский
 
 
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