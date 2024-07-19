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"Плохо скажется на Украине": планы Джей Ди Вэнса встревожили Киев
"Плохо скажется на Украине": планы Джей Ди Вэнса встревожили Киев - 19.07.2024, ПРАЙМ
"Плохо скажется на Украине": планы Джей Ди Вэнса встревожили Киев
Экс-президент США Дональд Трамп, который снова идет на выборы от республиканцев, выбрал сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса своим кандидатом в... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T08:40+0300
2024-07-19T08:40+0300
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп, который снова идет на выборы от республиканцев, выбрал сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса своим кандидатом в вице-президенты. При этом Вэнс известен своими критическими высказываниями о помощи Украине и поддержкой Израиля и Венгрии, пишет NBC News.Как отмечается, Вэнс предлагает уступить России некоторые территории для урегулирования конфликта на Украине. Также Вэнс может ослабить поддержку Украины со стороны США, что вызывает беспокойство в Киеве и среди союзников по НАТО.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВэнс и Трамп имеют схожие взгляды на внешнюю политику, но Вэнс более сложен и последователен. Вэнс отходит от послевоенного "порядка, основанного на правилах", в отличие от предыдущих американских администраций. Он не разделяет внешнеполитическую доктрину Майка Пенса о США как глобальной сверхдержаве. Вэнс поддерживает политику "Америка прежде всего" и заключение альянсов. Что касается международных вопросов, то Вэнс сомневается в необходимости помощи Тайваню без условий и призывает к прекращению конфликта на Украине, что может привести к сохранению Россией занятых территорий.Таким образом, его позиция вызывает беспокойство у Киева и его союзников по НАТО.В статье подчеркивается, что Украина зависит от поставок вооружения из США, и его отсутствие может негативно сказаться на обороноспособности страны.Таким образом, эксперты и простые украинцы скептически относятся к влиянию Вэнса на политику Трампа и опасаются, что это может привести к ухудшению ситуации в Украине, делает вывод издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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США, УКРАИНА, Джей Ди Вэнс
"Плохо скажется на Украине": планы Джей Ди Вэнса встревожили Киев
NBC News: выбранный Трампом Вэнс может создать проблемы для Украины
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ.
Экс-президент США Дональд Трамп, который снова идет на выборы от республиканцев, выбрал сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса своим кандидатом в вице-президенты. При этом Вэнс известен своими критическими высказываниями о помощи Украине и поддержкой Израиля и Венгрии, пишет NBC News
.
Как отмечается, Вэнс предлагает уступить России некоторые территории для урегулирования конфликта на Украине. Также Вэнс может ослабить поддержку Украины со стороны США, что вызывает беспокойство в Киеве и среди союзников по НАТО.
Вэнс и Трамп имеют схожие взгляды на внешнюю политику, но Вэнс более сложен и последователен. Вэнс отходит от послевоенного "порядка, основанного на правилах", в отличие от предыдущих американских администраций. Он не разделяет внешнеполитическую доктрину Майка Пенса о США как глобальной сверхдержаве. Вэнс поддерживает политику "Америка прежде всего" и заключение альянсов. Что касается международных вопросов, то Вэнс сомневается в необходимости помощи Тайваню без условий и призывает к прекращению конфликта на Украине, что может привести к сохранению Россией занятых территорий.
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Таким образом, его позиция вызывает беспокойство у Киева и его союзников по НАТО.
В статье подчеркивается, что Украина зависит от поставок вооружения из США, и его отсутствие может негативно сказаться на обороноспособности страны.
Таким образом, эксперты и простые украинцы скептически относятся к влиянию Вэнса на политику Трампа и опасаются, что это может привести к ухудшению ситуации в Украине, делает вывод издание.