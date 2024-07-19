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В ЦППК рассказали о работе маршрута Киевский вокзал - "Внуково" - 19.07.2024, ПРАЙМ
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В ЦППК рассказали о работе маршрута Киевский вокзал - "Внуково"
В ЦППК рассказали о работе маршрута Киевский вокзал - "Внуково" - 19.07.2024, ПРАЙМ
В ЦППК рассказали о работе маршрута Киевский вокзал - "Внуково"
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) сохранит график и время в пути на маршрут между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково" вместо... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T17:35+0300
2024-07-19T17:50+0300
экономика
россия
цппк
внуково
вокзал
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) сохранит график и время в пути на маршрут между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково" вместо "Аэроэкспресса", сообщила компания. "Первого августа мы начинаем перевозить пассажиров по маршруту Киевский вокзал - аэропорт Внуково и обратно. Тот же график и то же время в пути!", — говорится в сообщении ЦППК. Ранее в пятницу "Аэроэкспресс" сообщил, что с 1 августа 2024 года завершит работу на маршруте Киевский вокзал-"Внуково", перевозками здесь займется ЦППК. Сохранится остановка на Аминьевской для удобной пересадки на Большую кольцевую линию метро. Билеты можно купить в кассах на станции, в билетопечатающих автоматах и приложении. При использовании электронного билета его нужно активировать - это можно сделать на валидаторах на платформе."Стоимость проезда составит 280 рублей", — говорится в сообщении ЦППК про направление во "Внуково".
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россия, цппк, внуково, вокзал
Экономика, РОССИЯ, ЦППК, Внуково, вокзал
17:35 19.07.2024 (обновлено: 17:50 19.07.2024)
 
В ЦППК рассказали о работе маршрута Киевский вокзал - "Внуково"

ЦППК сохранит график "Аэроэкспресса" в аэропорт "Внуково" и время в пути

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) сохранит график и время в пути на маршрут между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково" вместо "Аэроэкспресса", сообщила компания.
"Первого августа мы начинаем перевозить пассажиров по маршруту Киевский вокзал - аэропорт Внуково и обратно. Тот же график и то же время в пути!", — говорится в сообщении ЦППК.
Ранее в пятницу "Аэроэкспресс" сообщил, что с 1 августа 2024 года завершит работу на маршруте Киевский вокзал-"Внуково", перевозками здесь займется ЦППК.
Сохранится остановка на Аминьевской для удобной пересадки на Большую кольцевую линию метро.
Аэроэкспресс - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
"Аэроэкспресс" в августе завершит работу между Киевским вокзалом и Внуково
17:11
Билеты можно купить в кассах на станции, в билетопечатающих автоматах и приложении. При использовании электронного билета его нужно активировать - это можно сделать на валидаторах на платформе.
"Стоимость проезда составит 280 рублей", — говорится в сообщении ЦППК про направление во "Внуково".
 
ЭкономикаРОССИЯЦППКВнукововокзал
 
 
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