https://1prime.ru/20240719/vtb-850258710.html

ВТБ рассказал, на что выделяется более половины автокредитов

ВТБ рассказал, на что выделяется более половины автокредитов - 19.07.2024, ПРАЙМ

ВТБ рассказал, на что выделяется более половины автокредитов

Почти 57% заемщиков по автокредитам ВТБ купили в первом полугодии 2024 года новые автомобили, в основном китайского и российского происхождения, подержанные... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T09:06+0300

2024-07-19T09:06+0300

2024-07-19T09:06+0300

экономика

россия

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/84286/44/842864493_0:172:2898:1802_1920x0_80_0_0_aec1c46999d566f01e206d5427839b72.jpg

МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Почти 57% заемщиков по автокредитам ВТБ купили в первом полугодии 2024 года новые автомобили, в основном китайского и российского происхождения, подержанные авто выбрали преимущественно клиенты в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщает кредитная организация. "Средний россиянин выбирает новый автомобиль, следует из статистики продаж ВТБ. В первом полугодии машину на первичном рынке по классическим программам кредитования купили почти 57% заемщиков банка. В зависимости от бюджета, в основном это китайские (Chery, Сhangan) или российские бренды (Lada). Подержанные авто выбрали 43% клиентов", - говорится в материале ВТБ. "От общей тенденции отличается выбор россиян за Уралом: жители Сибири и Дальнего Востока предпочли купить на заемные средства подержанные машины", - подчеркивает банк. Так, в Алтайском крае более 60% клиентов банка провели сделки на вторичном рынке, в Амурской области и Красноярском крае – примерно по 75%, в Томской области и в Бурятии – около 80%, а в Хабаровском крае и Приморье – примерно 90%. При этом, как отмечает вице-президент, начальник управления партнерских продаж автокредитов Владимир Высоцкий, слова которого приводит пресс-служба, у дальневосточников "безусловные многолетние лидеры" – японские авто, а в последние годы к ним примкнули сибиряки. Подавляющее большинство заемщиков предпочитают подержанные машины новым также в Ярославской области (58%), в Марий Эл (около 60%) и в Костромской области (почти 68%). Что касается страны производства автомобилей, то почти половина заемщиков ВТБ купили в январе-июне 2024 года китайские автомобили, на отечественные же авто кредит получил только каждый пятый клиент. Иномарки больше всего приобретали на Дальнем Востоке и в Сибири: в Амурской области зарубежные бренды купили 94% клиентов, в Якутии - почти 98%, в Приморье - 99%, а в Хабаровском крае иномарку выбрали все заемщики, получившие автокредит в банке. Большинство заемщиков из Ставропольского края и Кировской области направили кредиты на приобретение российских машин: 54% и 51% соответственно. В Самарской области, несмотря на "прямой доступ" к продукции АвтоВАЗа, только 34% заемщиков купили российские авто. По итогам первого полугодия ВТБ оформил по всем программам кредитования более 219 тысяч сделок почти на 305 миллиардов рублей. Количество сделок уже почти на четверть превышает результат за весь прошлый год, а объем – на треть. Портфель автокредитов ВТБ на 1 июля составил 530 миллиардов рублей, увеличившись почти вдвое с начала года. По итогам июня доля банка на рынке по объему выдач достигла 29%, рост с начала года - более чем на 9 процентных пунктов. Доля ВТБ по портфелю автокредитов увеличилась с 12,5% на начало года до 19,8%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб