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Замгендиректора Фонда капремонта Подмосковья арестовали по делу о взятке - 19.07.2024, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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Замгендиректора Фонда капремонта Подмосковья арестовали по делу о взятке
Замгендиректора Фонда капремонта Подмосковья арестовали по делу о взятке - 19.07.2024, ПРАЙМ
Замгендиректора Фонда капремонта Подмосковья арестовали по делу о взятке
Тверской суд Москвы арестовал заместителя гендиректора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислава Дымнича по делу о получении взятки в особо... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T14:31+0300
2024-07-19T14:41+0300
мошенничество
россия
взятка
капремонт
подмосковье
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы арестовал заместителя гендиректора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислава Дымнича по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Дымничу М.В. меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал собеседник агентства. Срок ареста установлен до 17 сентября, добавили в суде. Дымнич обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (статья 290, часть 6 УК РФ) от организации, занимающейся капитальными ремонтами многоквартирных домов в Подмосковье. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
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россия, взятка, капремонт, подмосковье
Мошенничество, РОССИЯ, взятка, капремонт, ПОДМОСКОВЬЕ
14:31 19.07.2024 (обновлено: 14:41 19.07.2024)
 
Замгендиректора Фонда капремонта Подмосковья арестовали по делу о взятке

Суд арестовал заместителя гендиректора Фонда капремонта Подмосковья Дымнича

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы арестовал заместителя гендиректора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислава Дымнича по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Дымничу М.В. меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал собеседник агентства.
Срок ареста установлен до 17 сентября, добавили в суде.
Дымнич обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (статья 290, часть 6 УК РФ) от организации, занимающейся капитальными ремонтами многоквартирных домов в Подмосковье. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
Замдиректора "Газпром газораспределение Белгород" задержали за взятку
11 июля, 16:50
 
МошенничествоРОССИЯвзяткакапремонтПОДМОСКОВЬЕ
 
 
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