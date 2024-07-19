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Замгендиректора Фонда капремонта Подмосковья арестовали по делу о взятке
Замгендиректора Фонда капремонта Подмосковья арестовали по делу о взятке - 19.07.2024, ПРАЙМ
Замгендиректора Фонда капремонта Подмосковья арестовали по делу о взятке
Тверской суд Москвы арестовал заместителя гендиректора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислава Дымнича по делу о получении взятки в особо... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T14:31+0300
2024-07-19T14:31+0300
2024-07-19T14:41+0300
мошенничество
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы арестовал заместителя гендиректора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислава Дымнича по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Дымничу М.В. меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал собеседник агентства. Срок ареста установлен до 17 сентября, добавили в суде. Дымнич обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (статья 290, часть 6 УК РФ) от организации, занимающейся капитальными ремонтами многоквартирных домов в Подмосковье. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
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Мошенничество, РОССИЯ, взятка, капремонт, ПОДМОСКОВЬЕ
Замгендиректора Фонда капремонта Подмосковья арестовали по делу о взятке
Суд арестовал заместителя гендиректора Фонда капремонта Подмосковья Дымнича
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы арестовал заместителя гендиректора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислава Дымнича по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Дымничу М.В. меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал собеседник агентства.
Срок ареста установлен до 17 сентября, добавили в суде.
Дымнич обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (статья 290, часть 6 УК РФ) от организации, занимающейся капитальными ремонтами многоквартирных домов в Подмосковье. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
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