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Замгендиректора Фонда капремонта Подмосковья арестовали по делу о взятке

Замгендиректора Фонда капремонта Подмосковья арестовали по делу о взятке - 19.07.2024, ПРАЙМ

Замгендиректора Фонда капремонта Подмосковья арестовали по делу о взятке

Тверской суд Москвы арестовал заместителя гендиректора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислава Дымнича по делу о получении взятки в особо... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T14:31+0300

2024-07-19T14:31+0300

2024-07-19T14:41+0300

мошенничество

россия

взятка

капремонт

подмосковье

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы арестовал заместителя гендиректора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислава Дымнича по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Дымничу М.В. меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал собеседник агентства. Срок ареста установлен до 17 сентября, добавили в суде. Дымнич обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (статья 290, часть 6 УК РФ) от организации, занимающейся капитальными ремонтами многоквартирных домов в Подмосковье. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

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подмосковье

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россия, взятка, капремонт, подмосковье