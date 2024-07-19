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Центр Ялты поэтапно подключают к электросети после аварии из-за перегрузки - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Центр Ялты поэтапно подключают к электросети после аварии из-за перегрузки
Центр Ялты поэтапно подключают к электросети после аварии из-за перегрузки - 19.07.2024, ПРАЙМ
Центр Ялты поэтапно подключают к электросети после аварии из-за перегрузки
Обесточенный около суток центр Ялты поэтапно подключают к электросети после аварии на подстанциях из-за перегрузки, сообщила глава администрации города Янина... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T20:15+0300
2024-07-19T20:15+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля — ПРАЙМ. Обесточенный около суток центр Ялты поэтапно подключают к электросети после аварии на подстанциях из-за перегрузки, сообщила глава администрации города Янина Павленко. "Подключение центра Ялты к энергоснабжению после масштабной аварии на сетях уже идет. Поэтапно, с интервалами, во избежание лишней нагрузки" , — написала в своем Telegram-канале Павленко. Она попросила до стабилизации ситуации по возможности экономить электроэнергию и не включать все приборы одновременно.Вечером в четверг в центре крымской Ялты произошла авария на подстанции, из-за чего город остался без электричества. Администрация города сообщила об этом. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, причиной аварии стало высокое потребление электроэнергии. Из-за этого в сети Ялты вышли из строя до 40 трансформаторных подстанций. Часть из них удалось восстановить, а энергетики занимались ремонтом подземных кабелей.
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россия, энергетика рф, крым
Энергетика, РОССИЯ, энергетика РФ, КРЫМ
20:15 19.07.2024
 
Центр Ялты поэтапно подключают к электросети после аварии из-за перегрузки

Центр Ялты поэтапно подключают к электросети после аварии из-за перегрузки

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМаяк в Ялте, Крым
Маяк в Ялте, Крым - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля — ПРАЙМ. Обесточенный около суток центр Ялты поэтапно подключают к электросети после аварии на подстанциях из-за перегрузки, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Подключение центра Ялты к энергоснабжению после масштабной аварии на сетях уже идет. Поэтапно, с интервалами, во избежание лишней нагрузки" , — написала в своем Telegram-канале Павленко.
Она попросила до стабилизации ситуации по возможности экономить электроэнергию и не включать все приборы одновременно.
Ставрополь - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
В Ставропольском крае введены временные ограничения подачи энергии
Вчера, 20:39
Вечером в четверг в центре крымской Ялты произошла авария на подстанции, из-за чего город остался без электричества. Администрация города сообщила об этом.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, причиной аварии стало высокое потребление электроэнергии. Из-за этого в сети Ялты вышли из строя до 40 трансформаторных подстанций. Часть из них удалось восстановить, а энергетики занимались ремонтом подземных кабелей.
 
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