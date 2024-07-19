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Центр Ялты поэтапно подключают к электросети после аварии из-за перегрузки

Центр Ялты поэтапно подключают к электросети после аварии из-за перегрузки - 19.07.2024, ПРАЙМ

Центр Ялты поэтапно подключают к электросети после аварии из-за перегрузки

Обесточенный около суток центр Ялты поэтапно подключают к электросети после аварии на подстанциях из-за перегрузки, сообщила глава администрации города Янина... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T20:15+0300

2024-07-19T20:15+0300

2024-07-19T20:15+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля — ПРАЙМ. Обесточенный около суток центр Ялты поэтапно подключают к электросети после аварии на подстанциях из-за перегрузки, сообщила глава администрации города Янина Павленко. "Подключение центра Ялты к энергоснабжению после масштабной аварии на сетях уже идет. Поэтапно, с интервалами, во избежание лишней нагрузки" , — написала в своем Telegram-канале Павленко. Она попросила до стабилизации ситуации по возможности экономить электроэнергию и не включать все приборы одновременно.Вечером в четверг в центре крымской Ялты произошла авария на подстанции, из-за чего город остался без электричества. Администрация города сообщила об этом. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, причиной аварии стало высокое потребление электроэнергии. Из-за этого в сети Ялты вышли из строя до 40 трансформаторных подстанций. Часть из них удалось восстановить, а энергетики занимались ремонтом подземных кабелей.

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