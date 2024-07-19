https://1prime.ru/20240719/yalta-850289460.html
Центр Ялты поэтапно подключают к электросети после аварии из-за перегрузки
Центр Ялты поэтапно подключают к электросети после аварии из-за перегрузки - 19.07.2024, ПРАЙМ
Центр Ялты поэтапно подключают к электросети после аварии из-за перегрузки
Обесточенный около суток центр Ялты поэтапно подключают к электросети после аварии на подстанциях из-за перегрузки, сообщила глава администрации города Янина... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T20:15+0300
2024-07-19T20:15+0300
2024-07-19T20:15+0300
энергетика
россия
энергетика рф
крым
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/61/842296123_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_fd001da5addf2f88e7379649067665f1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля — ПРАЙМ. Обесточенный около суток центр Ялты поэтапно подключают к электросети после аварии на подстанциях из-за перегрузки, сообщила глава администрации города Янина Павленко. "Подключение центра Ялты к энергоснабжению после масштабной аварии на сетях уже идет. Поэтапно, с интервалами, во избежание лишней нагрузки" , — написала в своем Telegram-канале Павленко. Она попросила до стабилизации ситуации по возможности экономить электроэнергию и не включать все приборы одновременно.Вечером в четверг в центре крымской Ялты произошла авария на подстанции, из-за чего город остался без электричества. Администрация города сообщила об этом. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, причиной аварии стало высокое потребление электроэнергии. Из-за этого в сети Ялты вышли из строя до 40 трансформаторных подстанций. Часть из них удалось восстановить, а энергетики занимались ремонтом подземных кабелей.
https://1prime.ru/20240718/energetika-850254972.html
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/61/842296123_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_8a20da8bd6ea5d4c1c28f7f980c496c7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, энергетика рф, крым
Энергетика, РОССИЯ, энергетика РФ, КРЫМ
Центр Ялты поэтапно подключают к электросети после аварии из-за перегрузки
Центр Ялты поэтапно подключают к электросети после аварии из-за перегрузки
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля — ПРАЙМ. Обесточенный около суток центр Ялты поэтапно подключают к электросети после аварии на подстанциях из-за перегрузки, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Подключение центра Ялты к энергоснабжению после масштабной аварии на сетях уже идет. Поэтапно, с интервалами, во избежание лишней нагрузки" , — написала в своем Telegram-канале Павленко.
Она попросила до стабилизации ситуации по возможности экономить электроэнергию и не включать все приборы одновременно.
В Ставропольском крае введены временные ограничения подачи энергии
Вечером в четверг в центре крымской Ялты произошла авария на подстанции, из-за чего город остался без электричества. Администрация города сообщила об этом.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, причиной аварии стало высокое потребление электроэнергии. Из-за этого в сети Ялты вышли из строя до 40 трансформаторных подстанций. Часть из них удалось восстановить, а энергетики занимались ремонтом подземных кабелей.