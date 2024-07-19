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Годовая инфляция в Японии в июне осталась на уровне мая

Годовая инфляция в Японии в июне осталась на уровне мая - 19.07.2024, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Японии в июне осталась на уровне мая

Потребительские цены в Японии по итогам июня выросли на 2,8% в годовом выражении, как и месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T08:10+0300

2024-07-19T08:10+0300

2024-07-19T09:12+0300

экономика

япония

инфляция

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии по итогам июня выросли на 2,8% в годовом выражении, как и месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства Министерства внутренних дел и коммуникаций страны. За июнь потребительские цены выросли на 0,1% после роста на 0,4% в мае. Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 2,6%, что оказалось ниже прогноза в 2,7%, данного аналитиками, опрошенными порталом DailyFХ; по итогам мая был зафиксирован рост на 2,5%. За месяц базовые потребительские цены увеличились на 0,3%, как и в мае.

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япония, инфляция