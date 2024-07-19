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Правительство Японии понизило прогноз по росту ВВП на 2024 год
Правительство Японии понизило прогноз по росту ВВП на 2024 год - 19.07.2024, ПРАЙМ
Правительство Японии понизило прогноз по росту ВВП на 2024 год
Совет по экономической и фискальной политике при правительстве Японии повысил прогноз по росту цен на 2024 год и понизил ожидания по росту ВВП, сообщило... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T08:41+0300
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ТОКИО, 19 июл – ПРАЙМ. Совет по экономической и фискальной политике при правительстве Японии повысил прогноз по росту цен на 2024 год и понизил ожидания по росту ВВП, сообщило агентство Kyodo News.Согласно обновленному прогнозу, рост цен в Японии по итогам текущего года составит 2,8%, что на 0,3 процентного пункта выше, чем прогнозировалось в январе. При этом рост ВВП ожидается на уровне 0,9%, что на 0,4 процентного пункта ниже первоначального прогноза. Совет отметил негативное влияние на оба показателя низкого курса иены. "Для того чтобы реализовать восстановление за счет частного спроса, необходимо внимательно следить за влиянием низкого курса иены на рост цен", - цитирует агентство комментарий премьер-министра Японии Фумио Кисида на заседании Совета. Рост цен по итогам 2025 года прогнозируется на уровне 2,2%, а рост ВВП - на уровне 1,2%.
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япония, ввп
Правительство Японии понизило прогноз по росту ВВП на 2024 год
Kyodo: кабмин Японии понизил прогноз по росту ВВП и повысил по росту цен
ТОКИО, 19 июл – ПРАЙМ. Совет по экономической и фискальной политике при правительстве Японии повысил прогноз по росту цен на 2024 год и понизил ожидания по росту ВВП, сообщило агентство Kyodo News.
Согласно обновленному прогнозу, рост цен в Японии по итогам текущего года составит 2,8%, что на 0,3 процентного пункта выше, чем прогнозировалось в январе. При этом рост ВВП ожидается на уровне 0,9%, что на 0,4 процентного пункта ниже первоначального прогноза.
Совет отметил негативное влияние на оба показателя низкого курса иены.
"Для того чтобы реализовать восстановление за счет частного спроса, необходимо внимательно следить за влиянием низкого курса иены на рост цен", - цитирует агентство комментарий премьер-министра Японии Фумио Кисида на заседании Совета.
Рост цен по итогам 2025 года прогнозируется на уровне 2,2%, а рост ВВП - на уровне 1,2%.