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Курс юаня растет

Курс юаня растет - 19.07.2024, ПРАЙМ

Курс юаня растет

Курс рубля слегка снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты прибавляет до 12,04 рубля, следует из данных Московской биржи. | 19.07.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Курс рубля слегка снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты прибавляет до 12,04 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.12 мск повышается на 1 копейку, до 12,04 рубля.

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юань, рубль, биржа, курсы валют