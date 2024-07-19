https://1prime.ru/20240719/yuan-850260152.html
Курс юаня растет
Курс юаня растет - 19.07.2024, ПРАЙМ
Курс юаня растет
Курс рубля слегка снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты прибавляет до 12,04 рубля, следует из данных Московской биржи. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T10:11+0300
2024-07-19T10:11+0300
2024-07-19T10:22+0300
экономика
юань
рубль
биржа
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_0:177:3073:1905_1920x0_80_0_0_7e7a30cbdd1d687ba41fb32b889f9520.jpg
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Курс рубля слегка снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты прибавляет до 12,04 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.12 мск повышается на 1 копейку, до 12,04 рубля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_acdeaa79012780a2d08ab6ff45d0458d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юань, рубль, биржа, курсы валют
Экономика, юань, рубль, биржа, Курсы валют
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Курс рубля слегка снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты прибавляет до 12,04 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.12 мск повышается на 1 копейку, до 12,04 рубля.