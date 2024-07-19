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В Госдуме призвали запретить игру Hamster Kombat

В Госдуме призвали запретить игру Hamster Kombat - 19.07.2024, ПРАЙМ

В Госдуме призвали запретить игру Hamster Kombat

Игра Hamster Kombat является явно мошеннической и должна быть запрещена в России. Такое мнение в беседе с изданием "Парламентская газета" выразил председатель... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T13:09+0300

2024-07-19T13:09+0300

2024-07-19T13:09+0300

россия

госдума

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Игра Hamster Kombat является явно мошеннической и должна быть запрещена в России. Такое мнение в беседе с изданием "Парламентская газета" выразил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков."Такие вещи надо пресекать. Манипулирование и использование психологии граждан. Особенно тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было поиграть с минимумом усилий и разбогатеть", — сказал парламентарий.Аксаков отметил не только основную механику игры, которая заключается в нажатии на хомяка, чтобы выбить виртуальные монеты, но и ежедневные задания, такие как просмотр видеороликов на YouTube, за которые игрокам дается виртуальная валюта.Он отметил, что некоторых пользователей игра доводит до "психоза". Тем не менее, на данный момент игра имеет огромное количество подписчиков и пользователей.

https://1prime.ru/20240611/igra-849082736.html

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россия, госдума