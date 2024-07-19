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Росфинмониторинг сможет запрашивать банки по операциям экстремистов
Росфинмониторинг сможет запрашивать банки по операциям экстремистов - 19.07.2024, ПРАЙМ
Росфинмониторинг сможет запрашивать банки по операциям экстремистов
Росфинмониторинг после принятия законопроекта о противодействии финансированию экстремистов сможет запрашивать банки по операциям лиц, подозреваемых в... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T09:04+0300
2024-07-19T09:04+0300
2024-07-19T09:04+0300
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Росфинмониторинг после принятия законопроекта о противодействии финансированию экстремистов сможет запрашивать банки по операциям лиц, подозреваемых в экстремизме, и передавать материалы в правоохранительные органы, рассказал РИА Новости замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. "Законопроект действительно внесен правительством в Госдуму. Он предусматривает включение в орбиту финансового мониторинга вопросы противодействия финансированию экстремистской деятельности. Это позволит нам направлять запросы в банки по данной теме, передавать материалы в правоохранительные органы. Что касается тех дополнительных статей, которые включаются в перечень, это преступления экстремистской направленности", - отметил Негляд. Ранее на этой неделе в электронной базе данных Госдумы был размещен законопроект, который включает противодействие финансированию экстремистской деятельности в сферу применения действующего законодательства. Поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В частности, согласно документу, преступления, совершенные по мотивам ненависти, могут стать основаниями для включения лиц или организаций в этот перечень.
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россия, росфинмониторинг
Экономика, РОССИЯ, Росфинмониторинг
Росфинмониторинг сможет запрашивать банки по операциям экстремистов
Негляд: Росфинмониторинг сможет запрашивать банки по операциям экстремистов
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Росфинмониторинг после принятия законопроекта о противодействии финансированию экстремистов сможет запрашивать банки по операциям лиц, подозреваемых в экстремизме, и передавать материалы в правоохранительные органы, рассказал РИА Новости замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд.
"Законопроект действительно внесен правительством в Госдуму. Он предусматривает включение в орбиту финансового мониторинга вопросы противодействия финансированию экстремистской деятельности. Это позволит нам направлять запросы в банки по данной теме, передавать материалы в правоохранительные органы. Что касается тех дополнительных статей, которые включаются в перечень, это преступления экстремистской направленности", - отметил Негляд.
Ранее на этой неделе в электронной базе данных Госдумы был размещен законопроект, который включает противодействие финансированию экстремистской деятельности в сферу применения действующего законодательства. Поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В частности, согласно документу, преступления, совершенные по мотивам ненависти, могут стать основаниями для включения лиц или организаций в этот перечень.