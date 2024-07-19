https://1prime.ru/20240719/zapros-850258464.html

Росфинмониторинг сможет запрашивать банки по операциям экстремистов

Росфинмониторинг сможет запрашивать банки по операциям экстремистов - 19.07.2024, ПРАЙМ

Росфинмониторинг сможет запрашивать банки по операциям экстремистов

Росфинмониторинг после принятия законопроекта о противодействии финансированию экстремистов сможет запрашивать банки по операциям лиц, подозреваемых в... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T09:04+0300

2024-07-19T09:04+0300

2024-07-19T09:04+0300

экономика

россия

росфинмониторинг

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/40/841404089_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_1a5e8392d04bcbd57dccd7c05c8ef016.jpg

МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Росфинмониторинг после принятия законопроекта о противодействии финансированию экстремистов сможет запрашивать банки по операциям лиц, подозреваемых в экстремизме, и передавать материалы в правоохранительные органы, рассказал РИА Новости замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. "Законопроект действительно внесен правительством в Госдуму. Он предусматривает включение в орбиту финансового мониторинга вопросы противодействия финансированию экстремистской деятельности. Это позволит нам направлять запросы в банки по данной теме, передавать материалы в правоохранительные органы. Что касается тех дополнительных статей, которые включаются в перечень, это преступления экстремистской направленности", - отметил Негляд. Ранее на этой неделе в электронной базе данных Госдумы был размещен законопроект, который включает противодействие финансированию экстремистской деятельности в сферу применения действующего законодательства. Поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В частности, согласно документу, преступления, совершенные по мотивам ненависти, могут стать основаниями для включения лиц или организаций в этот перечень.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росфинмониторинг