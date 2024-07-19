https://1prime.ru/20240719/zdanie-850287522.html
ЦБ РФ не раскрывает сумму сделки по приобретению комплекса SLAVA
ЦБ РФ не раскрывает сумму сделки по приобретению комплекса SLAVA - 19.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ РФ не раскрывает сумму сделки по приобретению комплекса SLAVA
Банк России не раскрывает сумму сделки по приобретению комплекса SLAVA, она определена по итогам независимой оценки, сказали в РИА Новости в пресс-службе... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T18:56+0300
2024-07-19T18:56+0300
2024-07-19T18:56+0300
банк россии
россия
банк россии
покупка
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/16/841001649_0:123:3015:1818_1920x0_80_0_0_fe38170ed90c7ad954a959d53cfc3c91.jpg
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Банк России не раскрывает сумму сделки по приобретению комплекса SLAVA, она определена по итогам независимой оценки, сказали в РИА Новости в пресс-службе регулятора. "Мы не раскрываем сумму сделки. Она определена по итогам независимой оценки", — сказали в пресс-службе регулятора. Ранее в пятницу Банк России сообщил, что подписал с ВЭБ договор о покупке строящегося делового центра SLAVA около станции метро "Белорусская" в Москве, планирует получить его во владение в первом квартале 2026 года, затем передаст Росимуществу свои здания за исключением офиса на Неглинной. "Мы передаем в казну безвозмездно больше 10 зданий", — добавили там же.
https://1prime.ru/20240719/pokupka-850276171.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/16/841001649_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c1bf358e531edaa557f4465038f0229d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, банк россии, покупка, бизнес
Банк России, РОССИЯ, Банк России, покупка, Бизнес
ЦБ РФ не раскрывает сумму сделки по приобретению комплекса SLAVA
ЦБ РФ не раскрывает сумму сделки по приобретению комплекса SLAVA
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Банк России не раскрывает сумму сделки по приобретению комплекса SLAVA, она определена по итогам независимой оценки, сказали в РИА Новости в пресс-службе регулятора.
"Мы не раскрываем сумму сделки. Она определена по итогам независимой оценки", — сказали в пресс-службе регулятора.
Ранее в пятницу Банк России сообщил, что подписал с ВЭБ договор о покупке строящегося делового центра SLAVA около станции метро "Белорусская" в Москве, планирует получить его во владение в первом квартале 2026 года, затем передаст Росимуществу свои здания за исключением офиса на Неглинной.
"Мы передаем в казну безвозмездно больше 10 зданий", — добавили там же.
ЦБ подписал с ВЭБ договор о покупке строящегося делового центра Slava