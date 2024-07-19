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ЦБ РФ не раскрывает сумму сделки по приобретению комплекса SLAVA - 19.07.2024, ПРАЙМ
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ЦБ РФ не раскрывает сумму сделки по приобретению комплекса SLAVA
ЦБ РФ не раскрывает сумму сделки по приобретению комплекса SLAVA - 19.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ РФ не раскрывает сумму сделки по приобретению комплекса SLAVA
Банк России не раскрывает сумму сделки по приобретению комплекса SLAVA, она определена по итогам независимой оценки, сказали в РИА Новости в пресс-службе... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T18:56+0300
2024-07-19T18:56+0300
банк россии
россия
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бизнес
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Банк России не раскрывает сумму сделки по приобретению комплекса SLAVA, она определена по итогам независимой оценки, сказали в РИА Новости в пресс-службе регулятора. "Мы не раскрываем сумму сделки. Она определена по итогам независимой оценки", — сказали в пресс-службе регулятора. Ранее в пятницу Банк России сообщил, что подписал с ВЭБ договор о покупке строящегося делового центра SLAVA около станции метро "Белорусская" в Москве, планирует получить его во владение в первом квартале 2026 года, затем передаст Росимуществу свои здания за исключением офиса на Неглинной. "Мы передаем в казну безвозмездно больше 10 зданий", — добавили там же.
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россия, банк россии, покупка, бизнес
Банк России, РОССИЯ, Банк России, покупка, Бизнес
18:56 19.07.2024
 
ЦБ РФ не раскрывает сумму сделки по приобретению комплекса SLAVA

ЦБ РФ не раскрывает сумму сделки по приобретению комплекса SLAVA

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Банк России не раскрывает сумму сделки по приобретению комплекса SLAVA, она определена по итогам независимой оценки, сказали в РИА Новости в пресс-службе регулятора.
"Мы не раскрываем сумму сделки. Она определена по итогам независимой оценки", — сказали в пресс-службе регулятора.
Ранее в пятницу Банк России сообщил, что подписал с ВЭБ договор о покупке строящегося делового центра SLAVA около станции метро "Белорусская" в Москве, планирует получить его во владение в первом квартале 2026 года, затем передаст Росимуществу свои здания за исключением офиса на Неглинной.
"Мы передаем в казну безвозмездно больше 10 зданий", — добавили там же.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
ЦБ подписал с ВЭБ договор о покупке строящегося делового центра Slava
15:06
 
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