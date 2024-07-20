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В "Яндексе" объяснили, почему "Алиса" не может подслушивать людей - 20.07.2024, ПРАЙМ
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В "Яндексе" объяснили, почему "Алиса" не может подслушивать людей
В "Яндексе" объяснили, почему "Алиса" не может подслушивать людей - 20.07.2024, ПРАЙМ
В "Яндексе" объяснили, почему "Алиса" не может подслушивать людей
Технология голосового помощника "Алиса" не позволяет ей подслушивать людей, кроме того, в устройствах есть кнопка выключения микрофона, блокирующая такую... | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T09:49+0300
2024-07-20T09:50+0300
яндекс алиса
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Технология голосового помощника "Алиса" не позволяет ей подслушивать людей, кроме того, в устройствах есть кнопка выключения микрофона, блокирующая такую возможность даже с точки зрения оборудования, рассказал в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк. "Это технологически невозможно", - ответил Масюк на вопрос о том, подслушивает ли "Алиса" людей. "Более того, во всех наших устройствах есть кнопка выключения микрофона, которая просто на "железном" уровне блокирует любую возможность услышать что-то (т.е. отключает питание микрофонов - ред.). Мифы такие есть, но это совсем не так", - добавил он. В апреле "Яндекс" запустил новую версию своего голосового помощника "Алиса", базирующуюся на нейросети Yandex GPT 3, она просто объясняет сложное и меньше выдумывает, а также платную опцию "Про". По данным компании, ежемесячная аудитория голосового помощника составляет 77,1 миллиона пользователей, каждый месяц ей приходит 5,2 миллиарда запросов. "Алиса" занимает долю в 78% на российском рынке виртуальных ассистентов.
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яндекс алиса, экспертное мнение
Яндекс Алиса, экспертное мнение
09:49 20.07.2024 (обновлено: 09:50 20.07.2024)
 
В "Яндексе" объяснили, почему "Алиса" не может подслушивать людей

"Яндекс" объяснил, почему "Алиса" не может подслушивать людей

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтартовала продажа умной колонки "Яндекс.Станция"
Стартовала продажа умной колонки Яндекс.Станция - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Технология голосового помощника "Алиса" не позволяет ей подслушивать людей, кроме того, в устройствах есть кнопка выключения микрофона, блокирующая такую возможность даже с точки зрения оборудования, рассказал в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк.
"Это технологически невозможно", - ответил Масюк на вопрос о том, подслушивает ли "Алиса" людей.
"Более того, во всех наших устройствах есть кнопка выключения микрофона, которая просто на "железном" уровне блокирует любую возможность услышать что-то (т.е. отключает питание микрофонов - ред.). Мифы такие есть, но это совсем не так", - добавил он.
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
"Яндекс" не будет менять названия своих сервисов в других странах
16 июля, 15:57
В апреле "Яндекс" запустил новую версию своего голосового помощника "Алиса", базирующуюся на нейросети Yandex GPT 3, она просто объясняет сложное и меньше выдумывает, а также платную опцию "Про". По данным компании, ежемесячная аудитория голосового помощника составляет 77,1 миллиона пользователей, каждый месяц ей приходит 5,2 миллиарда запросов. "Алиса" занимает долю в 78% на российском рынке виртуальных ассистентов.
 
Яндекс Алисаэкспертное мнение
 
 
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