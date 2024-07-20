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В "Яндексе" объяснили, почему "Алиса" не может подслушивать людей

В "Яндексе" объяснили, почему "Алиса" не может подслушивать людей - 20.07.2024, ПРАЙМ

В "Яндексе" объяснили, почему "Алиса" не может подслушивать людей

Технология голосового помощника "Алиса" не позволяет ей подслушивать людей, кроме того, в устройствах есть кнопка выключения микрофона, блокирующая такую... | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T09:49+0300

2024-07-20T09:49+0300

2024-07-20T09:50+0300

яндекс алиса

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Технология голосового помощника "Алиса" не позволяет ей подслушивать людей, кроме того, в устройствах есть кнопка выключения микрофона, блокирующая такую возможность даже с точки зрения оборудования, рассказал в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк. "Это технологически невозможно", - ответил Масюк на вопрос о том, подслушивает ли "Алиса" людей. "Более того, во всех наших устройствах есть кнопка выключения микрофона, которая просто на "железном" уровне блокирует любую возможность услышать что-то (т.е. отключает питание микрофонов - ред.). Мифы такие есть, но это совсем не так", - добавил он. В апреле "Яндекс" запустил новую версию своего голосового помощника "Алиса", базирующуюся на нейросети Yandex GPT 3, она просто объясняет сложное и меньше выдумывает, а также платную опцию "Про". По данным компании, ежемесячная аудитория голосового помощника составляет 77,1 миллиона пользователей, каждый месяц ей приходит 5,2 миллиарда запросов. "Алиса" занимает долю в 78% на российском рынке виртуальных ассистентов.

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