https://1prime.ru/20240720/alisa-850294377.html
В "Яндексе" объяснили, почему "Алиса" не может подслушивать людей
В "Яндексе" объяснили, почему "Алиса" не может подслушивать людей - 20.07.2024, ПРАЙМ
В "Яндексе" объяснили, почему "Алиса" не может подслушивать людей
Технология голосового помощника "Алиса" не позволяет ей подслушивать людей, кроме того, в устройствах есть кнопка выключения микрофона, блокирующая такую... | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T09:49+0300
2024-07-20T09:49+0300
2024-07-20T09:50+0300
яндекс алиса
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/83965/23/839652300_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_387779f6b2d2f79cc8c346af68e7948a.jpg
МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Технология голосового помощника "Алиса" не позволяет ей подслушивать людей, кроме того, в устройствах есть кнопка выключения микрофона, блокирующая такую возможность даже с точки зрения оборудования, рассказал в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк. "Это технологически невозможно", - ответил Масюк на вопрос о том, подслушивает ли "Алиса" людей. "Более того, во всех наших устройствах есть кнопка выключения микрофона, которая просто на "железном" уровне блокирует любую возможность услышать что-то (т.е. отключает питание микрофонов - ред.). Мифы такие есть, но это совсем не так", - добавил он. В апреле "Яндекс" запустил новую версию своего голосового помощника "Алиса", базирующуюся на нейросети Yandex GPT 3, она просто объясняет сложное и меньше выдумывает, а также платную опцию "Про". По данным компании, ежемесячная аудитория голосового помощника составляет 77,1 миллиона пользователей, каждый месяц ей приходит 5,2 миллиарда запросов. "Алиса" занимает долю в 78% на российском рынке виртуальных ассистентов.
https://1prime.ru/20240716/yandeks-850178827.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83965/23/839652300_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cd1b2718fc1ca0132f2b35a40665b0ff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яндекс алиса, экспертное мнение
Яндекс Алиса, экспертное мнение
В "Яндексе" объяснили, почему "Алиса" не может подслушивать людей
"Яндекс" объяснил, почему "Алиса" не может подслушивать людей
МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Технология голосового помощника "Алиса" не позволяет ей подслушивать людей, кроме того, в устройствах есть кнопка выключения микрофона, блокирующая такую возможность даже с точки зрения оборудования, рассказал в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк.
"Это технологически невозможно", - ответил Масюк на вопрос о том, подслушивает ли "Алиса" людей.
"Более того, во всех наших устройствах есть кнопка выключения микрофона, которая просто на "железном" уровне блокирует любую возможность услышать что-то (т.е. отключает питание микрофонов - ред.). Мифы такие есть, но это совсем не так", - добавил он.
"Яндекс" не будет менять названия своих сервисов в других странах
В апреле "Яндекс" запустил новую версию своего голосового помощника "Алиса", базирующуюся на нейросети Yandex GPT 3, она просто объясняет сложное и меньше выдумывает, а также платную опцию "Про". По данным компании, ежемесячная аудитория голосового помощника составляет 77,1 миллиона пользователей, каждый месяц ей приходит 5,2 миллиарда запросов. "Алиса" занимает долю в 78% на российском рынке виртуальных ассистентов.