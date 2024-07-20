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Извлечь пользу. Как Ла-Нинья "сносит" экономику

Извлечь пользу. Как Ла-Нинья "сносит" экономику - 20.07.2024, ПРАЙМ

Извлечь пользу. Как Ла-Нинья "сносит" экономику

Ла-Нинья – это атмосферное и океаническое явление, при котором происходит колебание температурного режима. Ураганы, зарождающиеся на обширных водных просторах,... | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T14:00+0300

2024-07-20T14:00+0300

2024-07-20T14:00+0300

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Ла-Нинья – это атмосферное и океаническое явление, при котором происходит колебание температурного режима. Ураганы, зарождающиеся на обширных водных просторах, способствуют этому явлению. В одном регионе жара и засуха, в другом наводнение и тропические ливни - все это последствия подобных явлений.Полноценное функционирование аграрной сферы напрямую взаимосвязано с природно-климатическими условиями. И Ла-Нинья, и Эль-Ниньо напрямую на это влияют. И этот фактор наблюдается в определенные периоды времени на всех континентах. Недостаточная урожайность в отдельных странах и/или континентах проявляется ростом стоимости продовольствия и сельскохозяйственного сырья на мировых товарных рынках.Страны, имеющие значительный аграрный потенциал, специализируются на производстве приемлемых (урожайных) с учетом погодных условий для их регионов культур. Поэтому они практически всегда возделывают одни и те же сорта.При возникновении природных катаклизмов, связанных с обильными осадками или засухой, урожай гибнет, что негативно влияет на экономику.К некоторым природным явлениям человечество выработало меры противодействия. В зоне, подверженной засухе, особенно в период роста и созревания сельскохозяйственных культур, проводят дорогостоящие мелиоративные работы. Но бедные страны не могут себе этого позволить.В природе существует круговорот: если на одной условной территории в течении длительного времени идут обильные дожди, то в других регионах наступает дефицит влаги, поэтому этот фактор затрагивает всех.Российские сельхозпроизводители, находясь в зоне рискованного земледелия, за свою многовековую историю научились приспосабливаться к суровым климатическим условиям. С учетом огромного масштаба нашей страны, неурожай в одном регионе, компенсируется урожаем в других, где на тот период были более благоприятные климатические условия.При этом на глобальном уровне необходимо понимать, что человечеству нужно производить продовольствие, которое должно быть в достатке и доступности. Иначе никакие редкоземельные металлы и иное сырье не заменят пишу для голодного человека.Повсеместная урбанизация городских поселений, постоянное расширение полигонов с промышленными и бытовыми отходами, бесконтрольная вырубка лесов, использование превышающих допустимые нормы химических добавок в сельском хозяйстве, загрязнение водных ресурсов, чрезмерная эксплуатация и значительный износ земель – все эти факторы обусловлены жизнедеятельностью человечества, но противоречат доктрине устойчивого развития.Повлиять на глобальные природно-климатические изменения, связанные с атмосферой и/или океаническими течениями невозможно. Но у человечества имеется реальная возможность понижения экологической нагрузки на окружающую природную среду. И ее необходимо использовать.

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2024

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Хаджимурад Белхароев https://cdnn.1prime.ru/img/84238/22/842382232_0:0:914:914_100x100_80_0_0_59579ffd185eb3c9e10d2fba977a9d14.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Хаджимурад Белхароев https://cdnn.1prime.ru/img/84238/22/842382232_0:0:914:914_100x100_80_0_0_59579ffd185eb3c9e10d2fba977a9d14.jpg

мнения аналитиков, погода, урожай, мир, климат