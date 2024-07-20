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Более 30 человек пропали без вести после обрушения автомоста в Китае

Более 30 человек пропали без вести после обрушения автомоста в Китае - 20.07.2024, ПРАЙМ

Более 30 человек пропали без вести после обрушения автомоста в Китае

Свыше тридцати человек признаны пропавшими без вести после обрушения автомоста в Шэньси, северо-западной китайской провинции Китая. При этом 11 человек погибли, | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T09:02+0300

2024-07-20T09:02+0300

2024-07-20T09:09+0300

происшествия

китай

автомост

обрушение

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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Свыше тридцати человек признаны пропавшими без вести после обрушения автомоста в Шэньси, северо-западной китайской провинции Китая. При этом 11 человек погибли, передает Центральное ТВ КНР.Как указывается в сообщении, в пятницу около 20.40 (15.40 мск) в уезде Чжашуй городского округа Шанло провинции Шэньси в связи с проливными дождями обрушилась часть автодорожного моста, в результате чего автомобили упали в реку. "Предварительная проверка установила, что все еще около 20 транспортных средств и более 30 человек числятся пропавшими", - уточняет Центральное ТВ.Ранее телеканал передал, что по состоянию на 10.00 (05.00 мск) субботы спасатели обнаружили пять транспортных средств, упавших в реку, 11 человек погибли. В настоящий момент продолжаются спасательные работы.

https://1prime.ru/20240718/aito--850241236.html

китай

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китай, автомост, обрушение