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Более 30 человек пропали без вести после обрушения автомоста в Китае - 20.07.2024, ПРАЙМ
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Более 30 человек пропали без вести после обрушения автомоста в Китае
Более 30 человек пропали без вести после обрушения автомоста в Китае - 20.07.2024, ПРАЙМ
Более 30 человек пропали без вести после обрушения автомоста в Китае
Свыше тридцати человек признаны пропавшими без вести после обрушения автомоста в Шэньси, северо-западной китайской провинции Китая. При этом 11 человек погибли, | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T09:02+0300
2024-07-20T09:09+0300
происшествия
китай
автомост
обрушение
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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Свыше тридцати человек признаны пропавшими без вести после обрушения автомоста в Шэньси, северо-западной китайской провинции Китая. При этом 11 человек погибли, передает Центральное ТВ КНР.Как указывается в сообщении, в пятницу около 20.40 (15.40 мск) в уезде Чжашуй городского округа Шанло провинции Шэньси в связи с проливными дождями обрушилась часть автодорожного моста, в результате чего автомобили упали в реку. "Предварительная проверка установила, что все еще около 20 транспортных средств и более 30 человек числятся пропавшими", - уточняет Центральное ТВ.Ранее телеканал передал, что по состоянию на 10.00 (05.00 мск) субботы спасатели обнаружили пять транспортных средств, упавших в реку, 11 человек погибли. В настоящий момент продолжаются спасательные работы.
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китай, автомост, обрушение
Происшествия, КИТАЙ, автомост, обрушение
09:02 20.07.2024 (обновлено: 09:09 20.07.2024)
 
Более 30 человек пропали без вести после обрушения автомоста в Китае

ЦТВ КНР: более 30 человек пропали без вести после обрушения автомоста в Китае

© Фото : Unsplash/zhang kaiyvВид на Пекин, Китай
Вид на Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2024
© Фото : Unsplash/zhang kaiyv
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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Свыше тридцати человек признаны пропавшими без вести после обрушения автомоста в Шэньси, северо-западной китайской провинции Китая. При этом 11 человек погибли, передает Центральное ТВ КНР.
Как указывается в сообщении, в пятницу около 20.40 (15.40 мск) в уезде Чжашуй городского округа Шанло провинции Шэньси в связи с проливными дождями обрушилась часть автодорожного моста, в результате чего автомобили упали в реку.
"Предварительная проверка установила, что все еще около 20 транспортных средств и более 30 человек числятся пропавшими", - уточняет Центральное ТВ.
Ранее телеканал передал, что по состоянию на 10.00 (05.00 мск) субботы спасатели обнаружили пять транспортных средств, упавших в реку, 11 человек погибли.
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В настоящий момент продолжаются спасательные работы.
 
ПроисшествияКИТАЙавтомостобрушение
 
 
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