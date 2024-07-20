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В Минтрансе рассказали о последствиях ввода "потолка" цен на авиабилеты - 20.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240720/aviabilety-850298112.html
В Минтрансе рассказали о последствиях ввода "потолка" цен на авиабилеты
В Минтрансе рассказали о последствиях ввода "потолка" цен на авиабилеты - 20.07.2024, ПРАЙМ
В Минтрансе рассказали о последствиях ввода "потолка" цен на авиабилеты
Принятие "потолка" цен на авиабилеты приведет к тому, что необходимо будет отойти от экономического обоснования тарифов на перевозку, такое мнение выразил... | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T18:17+0300
2024-07-20T18:17+0300
экономика
минтранс рф
россия
потолок цен
авиабилеты
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Принятие "потолка" цен на авиабилеты приведет к тому, что необходимо будет отойти от экономического обоснования тарифов на перевозку, такое мнение выразил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт. "Если такое решение будет принято и, наверное, авиаперевозчики будут обращаться к правительству с тем, чтобы компенсировать выпадающие", — сказал Старовойт. В понедельник директор департамента управления сетью и доходами "Аэрофлота" Иван Батанов выразил мнение, что введение "потолка" цен на авиабилеты повлечет за собой рост стоимости билетов более дешевого сегмента. Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в комитете по транспорту Госдумы планируют установить "потолок" цен на авиабилеты. Планируется привлечь к работе Минтранс и Федеральную антимонопольную службу (ФАС), чтобы они оценили экономическую обоснованность тарифов. До конца года могут быть установлены верхние границы цен на авиабилеты для определённых категорий билетов.
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минтранс рф, россия, потолок цен, авиабилеты
Экономика, Минтранс РФ, РОССИЯ, потолок цен, авиабилеты
18:17 20.07.2024
 
В Минтрансе рассказали о последствиях ввода "потолка" цен на авиабилеты

Минтранс: "потолок" цен на авиабилеты приведет к отходу от обоснования тарифов

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанк#Покупка авиабилетов во Владивостоке
#Покупка авиабилетов во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Принятие "потолка" цен на авиабилеты приведет к тому, что необходимо будет отойти от экономического обоснования тарифов на перевозку, такое мнение выразил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт.
"Если такое решение будет принято и, наверное, авиаперевозчики будут обращаться к правительству с тем, чтобы компенсировать выпадающие", — сказал Старовойт.
В понедельник директор департамента управления сетью и доходами "Аэрофлота" Иван Батанов выразил мнение, что введение "потолка" цен на авиабилеты повлечет за собой рост стоимости билетов более дешевого сегмента.
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в комитете по транспорту Госдумы планируют установить "потолок" цен на авиабилеты. Планируется привлечь к работе Минтранс и Федеральную антимонопольную службу (ФАС), чтобы они оценили экономическую обоснованность тарифов. До конца года могут быть установлены верхние границы цен на авиабилеты для определённых категорий билетов.
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ЭкономикаМинтранс РФРОССИЯпотолок ценавиабилеты
 
 
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