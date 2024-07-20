https://1prime.ru/20240720/aviabilety-850298112.html

В Минтрансе рассказали о последствиях ввода "потолка" цен на авиабилеты

В Минтрансе рассказали о последствиях ввода "потолка" цен на авиабилеты - 20.07.2024, ПРАЙМ

В Минтрансе рассказали о последствиях ввода "потолка" цен на авиабилеты

Принятие "потолка" цен на авиабилеты приведет к тому, что необходимо будет отойти от экономического обоснования тарифов на перевозку, такое мнение выразил... | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T18:17+0300

2024-07-20T18:17+0300

2024-07-20T18:17+0300

экономика

минтранс рф

россия

потолок цен

авиабилеты

https://cdnn.1prime.ru/img/82692/55/826925517_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6a170c09940e7ba651bb8810de6e781b.jpg

МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Принятие "потолка" цен на авиабилеты приведет к тому, что необходимо будет отойти от экономического обоснования тарифов на перевозку, такое мнение выразил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт. "Если такое решение будет принято и, наверное, авиаперевозчики будут обращаться к правительству с тем, чтобы компенсировать выпадающие", — сказал Старовойт. В понедельник директор департамента управления сетью и доходами "Аэрофлота" Иван Батанов выразил мнение, что введение "потолка" цен на авиабилеты повлечет за собой рост стоимости билетов более дешевого сегмента. Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в комитете по транспорту Госдумы планируют установить "потолок" цен на авиабилеты. Планируется привлечь к работе Минтранс и Федеральную антимонопольную службу (ФАС), чтобы они оценили экономическую обоснованность тарифов. До конца года могут быть установлены верхние границы цен на авиабилеты для определённых категорий билетов.

https://1prime.ru/20240720/sbory-850297866.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минтранс рф, россия, потолок цен, авиабилеты