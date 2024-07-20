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В Минтрансе рассказали о последствиях ввода "потолка" цен на авиабилеты
В Минтрансе рассказали о последствиях ввода "потолка" цен на авиабилеты - 20.07.2024, ПРАЙМ
В Минтрансе рассказали о последствиях ввода "потолка" цен на авиабилеты
Принятие "потолка" цен на авиабилеты приведет к тому, что необходимо будет отойти от экономического обоснования тарифов на перевозку, такое мнение выразил... | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T18:17+0300
2024-07-20T18:17+0300
2024-07-20T18:17+0300
экономика
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потолок цен
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Принятие "потолка" цен на авиабилеты приведет к тому, что необходимо будет отойти от экономического обоснования тарифов на перевозку, такое мнение выразил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт. "Если такое решение будет принято и, наверное, авиаперевозчики будут обращаться к правительству с тем, чтобы компенсировать выпадающие", — сказал Старовойт. В понедельник директор департамента управления сетью и доходами "Аэрофлота" Иван Батанов выразил мнение, что введение "потолка" цен на авиабилеты повлечет за собой рост стоимости билетов более дешевого сегмента. Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в комитете по транспорту Госдумы планируют установить "потолок" цен на авиабилеты. Планируется привлечь к работе Минтранс и Федеральную антимонопольную службу (ФАС), чтобы они оценили экономическую обоснованность тарифов. До конца года могут быть установлены верхние границы цен на авиабилеты для определённых категорий билетов.
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минтранс рф, россия, потолок цен, авиабилеты
Экономика, Минтранс РФ, РОССИЯ, потолок цен, авиабилеты
В Минтрансе рассказали о последствиях ввода "потолка" цен на авиабилеты
Минтранс: "потолок" цен на авиабилеты приведет к отходу от обоснования тарифов
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Принятие "потолка" цен на авиабилеты приведет к тому, что необходимо будет отойти от экономического обоснования тарифов на перевозку, такое мнение выразил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт.
"Если такое решение будет принято и, наверное, авиаперевозчики будут обращаться к правительству с тем, чтобы компенсировать выпадающие", — сказал Старовойт.
В понедельник директор департамента управления сетью и доходами "Аэрофлота" Иван Батанов выразил мнение, что введение "потолка" цен на авиабилеты повлечет за собой рост стоимости билетов более дешевого сегмента.
Ранее газета "Коммерсантъ
" сообщила, что в комитете по транспорту Госдумы планируют установить "потолок" цен на авиабилеты. Планируется привлечь к работе Минтранс и Федеральную антимонопольную службу (ФАС), чтобы они оценили экономическую обоснованность тарифов. До конца года могут быть установлены верхние границы цен на авиабилеты для определённых категорий билетов.
Старовойт прокомментировал возможное повышение навигационных сборов