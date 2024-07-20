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Один на миллион. Рейтинг лучших китайских авто в России

Один на миллион. Рейтинг лучших китайских авто в России - 20.07.2024, ПРАЙМ

Один на миллион. Рейтинг лучших китайских авто в России

По подсчетам экспертов, в России продают автомобили почти 60 китайских брендов – около 40 официально, и более 20 – неофициально. Среди них есть уже известные –... | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T04:30+0300

2024-07-20T04:30+0300

2024-07-20T04:30+0300

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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ, Роман Серов. По подсчетам экспертов, в России продают автомобили почти 60 китайских брендов – около 40 официально, и более 20 – неофициально. Среди них есть уже известные – Haval, Chery, Geely, а также экзотичные LIXIANG, Avatr, Lynk & Co. И это лишь часть названий – многие просто не знакомы широкой аудитории. Сделать правильный выбор поможет подготовленный агентством "Прайм" рейтинг.Terra incognitaУсловно все это изобилие можно разделить на две неравные группы – традиционные авто с двигателем внутреннего сгорания и электрокары. Если с первыми все более или менее понятно – их двигатели и АКПП схожи с японскими или европейскими агрегатами (хотя есть и собственные разработки), то вторые для массового автолюбителя пока terra incognita.Ранее этот нишевой продукт, представленный Tesla и несколькими европейскими брендами, из-за высоких цен и отсутствия инфраструктуры был непонятым в России. Но китайцы взломали матрицу: количество компаний, производящих электрокары, у них зашкаливает, а ценовые предложения самые привлекательные. Китайский продукт стремительно теснит конкурентов по всему миру, а те в отчаянии лоббируют заградительные таможенные пошлины. Но, судя по всему, это лишь попытка отсрочить неизбежное.Впрочем, пока на российском рынке китайских электрокаров существенно меньше, чем авто с ДВС. Последние можно условно разделить на внедорожники и седаны. Хэтчбеков представлено намного меньше, видимо, это связано с низкой популярностью такого кузова в Азии.Определить лучших нелегко, ведь есть разные критерии. Можно ориентироваться исключительно на объем продаж, либо обратить внимание на технические характеристики, дизайн и прочие субъективные параметры. Есть еще показатель надежности, но для этого необходим опыт долгосрочной эксплуатации большого количества экземпляров. А этого на рынке, где основная китайская экспансия началась в 2023 год, нет.В каждой категории свои лидеры и аутсайдеры. По объемам продаж на российском рынке лидируют авто известных брендов Haval, Geely, Chery. К ним приближаются OMODA, Jetour, EXEED. "Их флагманские модели, благодаря дизайну, комплектациям и стоимости очень удачно вписались в современные представления россиян о мобильности", - считает автоэксперт Егор Васильев.Высоко сижу, далеко гляжуС учетом специфики российских дорог и климата китайские производители активно продвигают у нас внедорожники. Они оснащены зимним пакетом опций, современными интеллектуальными системами, безопасны и комфортны. Опыт автомобилистов, уже опробовавших такие авто, в основном положительный, да и в прошедшую суровую зиму особых нареканий не было.По словам руководителя группы клиентской аналитики Авто.ру Романа Соловьева, первую десятку китайских моделей по уровню интереса пользователей сервиса возглавляет кроссовер Exeed TXL. При этом внедорожники занимают в его личном рейтинге 8 из 10 мест.Среди самых популярных у пользователей китайских кроссоверов - Haval Jolion с оптимальной стоимостью и наличием современных систем безопасности и помощи водителю (ADAS), а также Geely Coolray с необычным дизайном и отличной управляемостью.Еще одна массовая модель - Chery Tiggo 7 Pro (Max). Она отличается высоким уровнем комфорта и качеством отделки салона, оптимальной для среднего водителя комплектацией. Благодаря отличной геометрии кузова, великолепным ездовым характеристикам и повышенному комфорту для водителя и пассажиров спрос на нее всегда высокий, говорит директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров.Что немаловажно, цены на эти авто стартуют от менее 2 миллионов рублей, а за прошлогодние модели возможна дополнительная скидка.Среди более дорогих моделей упоминают Exeed LX и RX, Haval F7 и F7X. Здесь клиенты ориентируются на яркий современный дизайн, высококачественные материалы отделки и широкий спектр технологических опций, даже в базовой комплектации. И, конечно, ездовые качества.Интересны модели подбренда Chery – Jetour. Среди них чаще упоминают Т2 и Dashing. T2 максимально универсален, оснащен полным приводом, очень богатой комплектацией и очевидно ярким самобытным дизайном. По мнению Петрова, он оптимально подходит для эксплуатации в России. А Dashing популярен за счет сочетания цена/комплектация: в этом автомобиле есть все необходимые опции, модный дизайн, высококачественные материалы отделки салона.Дешевле, дороже, современнееЕсли говорить о седанах, то самыми популярными можно назвать такие модели, как Geely Emgrand 7, FAW Bestune B70, Chery Arrizo 5, Omoda S5 и Changan Eado, считает руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин"Все они стоят до 2,5 миллиона рублей, а по оснащению не уступают более дорогим европейским и корейским седанам. К тому же, у владельцев машин из КНР нет проблем с поставкой запчастей, диагностикой и обслуживанием", - говорит он.Среди недорогих следует отметить Changan Alsvin – одно время его называли главным конкурентом линейки Lada из-за роботизированной коробки передач. Сейчас многие считают, что ближе все-таки ушедшие из России Hyundai Solaris и Kia Rio. Цена стартует от 1,6 миллиона рублей.В премиальном сегменте лучшими в этом году считаются HONGQI HS5 с роскошным интерьером и кузовом, высоким уровнем пассивной безопасности, а также возможностью выбора трансмиссии - передний или полный привод. Популярен и обновленный кроссовер Exeed TXL. Технические характеристики сделали новую версию TXL более плавной при езде, но в то же время - динамичной (8,7 секунды для разгона до сотни км/час).Электромобили все-таки пока остаются не массовым явлением на российском рынке. Чаще других смотрят на Zeekr 001 и Х, выпускаемые китайским холдингом Geely. В их пользу футуристичный дизайн и доступный ценник – от 4 миллионов рублей. Другая популярная модель - Voyah Free стартует от 5,6 миллиона рублей.Эксперты напоминают, что у большинства китайских автомобилей, предлагаемых в официальных салонах есть гарантия сроком 5-7 лет. Это позволяет покупателям не беспокоиться о возможных проблемах в течение продолжительного времени.Так или иначе, самым лучшим критерием привлекательности авто является объем продаж конкретной модели. Ведь именно гармоничное сочетание характеристик авто при привлекательной цене и доступности сервисного обслуживания определяет степень успешности модели.Всего за прошлый год было ввезено более миллиона машин, продано чуть меньше. А за первое полугодие 2024-го продано 417,5 тысячи китайских авто, или 58% от общего объема рынка, подсчитали в "Автостате". В десятку лидеров продаж вошли Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max, Chery Tiggo 4 Pro, Belgee Х50, а также компакт-кроссовер Changan CS55 Plus. Две последние модели эксперты не упомянули, но, как известно, покупатели голосуют кошельком. И это, пожалуй, самое беспристрастное голосование.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

авторынок рф, китайские авто, рейтинг, эксклюзив, geely, haval, chery, chery tiggo 7 pro