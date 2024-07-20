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Один на миллион. Рейтинг лучших китайских авто в России - 20.07.2024, ПРАЙМ
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Один на миллион. Рейтинг лучших китайских авто в России
Один на миллион. Рейтинг лучших китайских авто в России - 20.07.2024, ПРАЙМ
Один на миллион. Рейтинг лучших китайских авто в России
По подсчетам экспертов, в России продают автомобили почти 60 китайских брендов – около 40 официально, и более 20 – неофициально. Среди них есть уже известные –... | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T04:30+0300
2024-07-20T04:30+0300
статья
авторынок рф
китайские авто
рейтинг
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haval
chery
chery tiggo 7 pro
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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ, Роман Серов. По подсчетам экспертов, в России продают автомобили почти 60 китайских брендов – около 40 официально, и более 20 – неофициально. Среди них есть уже известные – Haval, Chery, Geely, а также экзотичные LIXIANG, Avatr, Lynk &amp; Co. И это лишь часть названий – многие просто не знакомы широкой аудитории. Сделать правильный выбор поможет подготовленный агентством "Прайм" рейтинг.Terra incognitaУсловно все это изобилие можно разделить на две неравные группы – традиционные авто с двигателем внутреннего сгорания и электрокары. Если с первыми все более или менее понятно – их двигатели и АКПП схожи с японскими или европейскими агрегатами (хотя есть и собственные разработки), то вторые для массового автолюбителя пока terra incognita.Ранее этот нишевой продукт, представленный Tesla и несколькими европейскими брендами, из-за высоких цен и отсутствия инфраструктуры был непонятым в России. Но китайцы взломали матрицу: количество компаний, производящих электрокары, у них зашкаливает, а ценовые предложения самые привлекательные. Китайский продукт стремительно теснит конкурентов по всему миру, а те в отчаянии лоббируют заградительные таможенные пошлины. Но, судя по всему, это лишь попытка отсрочить неизбежное.Впрочем, пока на российском рынке китайских электрокаров существенно меньше, чем авто с ДВС. Последние можно условно разделить на внедорожники и седаны. Хэтчбеков представлено намного меньше, видимо, это связано с низкой популярностью такого кузова в Азии.Определить лучших нелегко, ведь есть разные критерии. Можно ориентироваться исключительно на объем продаж, либо обратить внимание на технические характеристики, дизайн и прочие субъективные параметры. Есть еще показатель надежности, но для этого необходим опыт долгосрочной эксплуатации большого количества экземпляров. А этого на рынке, где основная китайская экспансия началась в 2023 год, нет.В каждой категории свои лидеры и аутсайдеры. По объемам продаж на российском рынке лидируют авто известных брендов Haval, Geely, Chery. К ним приближаются OMODA, Jetour, EXEED. "Их флагманские модели, благодаря дизайну, комплектациям и стоимости очень удачно вписались в современные представления россиян о мобильности", - считает автоэксперт Егор Васильев.Высоко сижу, далеко гляжуС учетом специфики российских дорог и климата китайские производители активно продвигают у нас внедорожники. Они оснащены зимним пакетом опций, современными интеллектуальными системами, безопасны и комфортны. Опыт автомобилистов, уже опробовавших такие авто, в основном положительный, да и в прошедшую суровую зиму особых нареканий не было.По словам руководителя группы клиентской аналитики Авто.ру Романа Соловьева, первую десятку китайских моделей по уровню интереса пользователей сервиса возглавляет кроссовер Exeed TXL. При этом внедорожники занимают в его личном рейтинге 8 из 10 мест.Среди самых популярных у пользователей китайских кроссоверов - Haval Jolion с оптимальной стоимостью и наличием современных систем безопасности и помощи водителю (ADAS), а также Geely Coolray с необычным дизайном и отличной управляемостью.Еще одна массовая модель - Chery Tiggo 7 Pro (Max). Она отличается высоким уровнем комфорта и качеством отделки салона, оптимальной для среднего водителя комплектацией. Благодаря отличной геометрии кузова, великолепным ездовым характеристикам и повышенному комфорту для водителя и пассажиров спрос на нее всегда высокий, говорит директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров.Что немаловажно, цены на эти авто стартуют от менее 2 миллионов рублей, а за прошлогодние модели возможна дополнительная скидка.Среди более дорогих моделей упоминают Exeed LX и RX, Haval F7 и F7X. Здесь клиенты ориентируются на яркий современный дизайн, высококачественные материалы отделки и широкий спектр технологических опций, даже в базовой комплектации. И, конечно, ездовые качества.Интересны модели подбренда Chery – Jetour. Среди них чаще упоминают Т2 и Dashing. T2 максимально универсален, оснащен полным приводом, очень богатой комплектацией и очевидно ярким самобытным дизайном. По мнению Петрова, он оптимально подходит для эксплуатации в России. А Dashing популярен за счет сочетания цена/комплектация: в этом автомобиле есть все необходимые опции, модный дизайн, высококачественные материалы отделки салона.Дешевле, дороже, современнееЕсли говорить о седанах, то самыми популярными можно назвать такие модели, как Geely Emgrand 7, FAW Bestune B70, Chery Arrizo 5, Omoda S5 и Changan Eado, считает руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин"Все они стоят до 2,5 миллиона рублей, а по оснащению не уступают более дорогим европейским и корейским седанам. К тому же, у владельцев машин из КНР нет проблем с поставкой запчастей, диагностикой и обслуживанием", - говорит он.Среди недорогих следует отметить Changan Alsvin – одно время его называли главным конкурентом линейки Lada из-за роботизированной коробки передач. Сейчас многие считают, что ближе все-таки ушедшие из России Hyundai Solaris и Kia Rio. Цена стартует от 1,6 миллиона рублей.В премиальном сегменте лучшими в этом году считаются HONGQI HS5 с роскошным интерьером и кузовом, высоким уровнем пассивной безопасности, а также возможностью выбора трансмиссии - передний или полный привод. Популярен и обновленный кроссовер Exeed TXL. Технические характеристики сделали новую версию TXL более плавной при езде, но в то же время - динамичной (8,7 секунды для разгона до сотни км/час).Электромобили все-таки пока остаются не массовым явлением на российском рынке. Чаще других смотрят на Zeekr 001 и Х, выпускаемые китайским холдингом Geely. В их пользу футуристичный дизайн и доступный ценник – от 4 миллионов рублей. Другая популярная модель - Voyah Free стартует от 5,6 миллиона рублей.Эксперты напоминают, что у большинства китайских автомобилей, предлагаемых в официальных салонах есть гарантия сроком 5-7 лет. Это позволяет покупателям не беспокоиться о возможных проблемах в течение продолжительного времени.Так или иначе, самым лучшим критерием привлекательности авто является объем продаж конкретной модели. Ведь именно гармоничное сочетание характеристик авто при привлекательной цене и доступности сервисного обслуживания определяет степень успешности модели.Всего за прошлый год было ввезено более миллиона машин, продано чуть меньше. А за первое полугодие 2024-го продано 417,5 тысячи китайских авто, или 58% от общего объема рынка, подсчитали в "Автостате". В десятку лидеров продаж вошли Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max, Chery Tiggo 4 Pro, Belgee Х50, а также компакт-кроссовер Changan CS55 Plus. Две последние модели эксперты не упомянули, но, как известно, покупатели голосуют кошельком. И это, пожалуй, самое беспристрастное голосование.
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https://1prime.ru/20240717/haval-850211007.html
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Роман Серов
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авторынок рф, китайские авто, рейтинг, эксклюзив, geely, haval, chery, chery tiggo 7 pro
Статья, авторынок РФ, китайские авто, рейтинг, Эксклюзив, Geely, Haval, Chery, Chery Tiggo 7 PRO
04:30 20.07.2024
 
Один на миллион. Рейтинг лучших китайских авто в России

Автоэксперт Васильев: китайские авто Haval, Geely, Chery выходят в лидеры продаж

© Пресс-служба губернатора Тульской области | Перейти в медиабанкКитайский автомобиль Haval
Китайский автомобиль Haval
© Пресс-служба губернатора Тульской области
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Роман Серов
Обозреватель АЭИ "Прайм"
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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ, Роман Серов. По подсчетам экспертов, в России продают автомобили почти 60 китайских брендов – около 40 официально, и более 20 – неофициально. Среди них есть уже известные – Haval, Chery, Geely, а также экзотичные LIXIANG, Avatr, Lynk & Co. И это лишь часть названий – многие просто не знакомы широкой аудитории. Сделать правильный выбор поможет подготовленный агентством "Прайм" рейтинг.

Terra incognita

Условно все это изобилие можно разделить на две неравные группы – традиционные авто с двигателем внутреннего сгорания и электрокары. Если с первыми все более или менее понятно – их двигатели и АКПП схожи с японскими или европейскими агрегатами (хотя есть и собственные разработки), то вторые для массового автолюбителя пока terra incognita.
Ранее этот нишевой продукт, представленный Tesla и несколькими европейскими брендами, из-за высоких цен и отсутствия инфраструктуры был непонятым в России. Но китайцы взломали матрицу: количество компаний, производящих электрокары, у них зашкаливает, а ценовые предложения самые привлекательные. Китайский продукт стремительно теснит конкурентов по всему миру, а те в отчаянии лоббируют заградительные таможенные пошлины. Но, судя по всему, это лишь попытка отсрочить неизбежное.
Впрочем, пока на российском рынке китайских электрокаров существенно меньше, чем авто с ДВС. Последние можно условно разделить на внедорожники и седаны. Хэтчбеков представлено намного меньше, видимо, это связано с низкой популярностью такого кузова в Азии.
© Фото : GeelyАвтомобиль Geely Belgee Х50
Автомобиль Geely Belgee Х50 - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
Автомобиль Geely Belgee Х50
© Фото : Geely
Определить лучших нелегко, ведь есть разные критерии. Можно ориентироваться исключительно на объем продаж, либо обратить внимание на технические характеристики, дизайн и прочие субъективные параметры. Есть еще показатель надежности, но для этого необходим опыт долгосрочной эксплуатации большого количества экземпляров. А этого на рынке, где основная китайская экспансия началась в 2023 год, нет.
В каждой категории свои лидеры и аутсайдеры. По объемам продаж на российском рынке лидируют авто известных брендов Haval, Geely, Chery. К ним приближаются OMODA, Jetour, EXEED. "Их флагманские модели, благодаря дизайну, комплектациям и стоимости очень удачно вписались в современные представления россиян о мобильности", - считает автоэксперт Егор Васильев.

Высоко сижу, далеко гляжу

С учетом специфики российских дорог и климата китайские производители активно продвигают у нас внедорожники. Они оснащены зимним пакетом опций, современными интеллектуальными системами, безопасны и комфортны. Опыт автомобилистов, уже опробовавших такие авто, в основном положительный, да и в прошедшую суровую зиму особых нареканий не было.
По словам руководителя группы клиентской аналитики Авто.ру Романа Соловьева, первую десятку китайских моделей по уровню интереса пользователей сервиса возглавляет кроссовер Exeed TXL. При этом внедорожники занимают в его личном рейтинге 8 из 10 мест.
© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк

Haval Jolion - лидер по продажам среди "китайцев". Популярен благодаря сочетанию оптимальной цены и полезной для водителя электроники

Китайский кроссовер Haval Jolion
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Haval Jolion - лидер по продажам среди "китайцев". Популярен благодаря сочетанию оптимальной цены и полезной для водителя электроники

1 из 10
© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк

Geely Coolray - один из самых популярных кроссоверов. Необычный дизайн и отличная управляемость - за это его и любят

Автомобиль Geely Coolray
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Geely Coolray - один из самых популярных кроссоверов. Необычный дизайн и отличная управляемость - за это его и любят

2 из 10
© Фото : Chery

Chery Tiggo 7 Pro Max. Высокий уровень комфорта, качественная отделка салона, оптимальная комплектация, удобна водителю и пассажирам

Автомобили Chery Tiggo 7 Pro Max
© Фото : Chery

Chery Tiggo 7 Pro Max. Высокий уровень комфорта, качественная отделка салона, оптимальная комплектация, удобна водителю и пассажирам

3 из 10
© Фото : Chery

Chery Tiggo 4 Pro. Более доступный, компактный и маневренный, обеспечит комфорт и динамику

Автомобиль Chery Tiggo 4 Pro
© Фото : Chery

Chery Tiggo 4 Pro. Более доступный, компактный и маневренный, обеспечит комфорт и динамику

4 из 10
© Фото : Exeed

Exeed LX. Яркий современный дизайн, высококачественные материалы отделки и широкий спектр технологических опций

Автомобиль Exeed LX
© Фото : Exeed

Exeed LX. Яркий современный дизайн, высококачественные материалы отделки и широкий спектр технологических опций

5 из 10
© Фото : Geely

Geely Belgee Х50. Компактный кроссовер родом из Белоруссии. Локализован на основе Geely Coolray, адаптирован к дорогам и климату средней полосы

Автомобиль Geely Belgee Х50
© Фото : Geely

Geely Belgee Х50. Компактный кроссовер родом из Белоруссии. Локализован на основе Geely Coolray, адаптирован к дорогам и климату средней полосы

6 из 10
CC BY-SA 4.0 / USER3204 / Changan Alsvin (cropped image)

Changan Alsvin. Один из самых доступных седанов, замена Hyundai Solaris и Kia Rio. Тот случай, когда дешевле не значит хуже

Автомобиль Changan Alsvin
CC BY-SA 4.0 / USER3204 / Changan Alsvin (cropped image)

Changan Alsvin. Один из самых доступных седанов, замена Hyundai Solaris и Kia Rio. Тот случай, когда дешевле не значит хуже

7 из 10
CC BY-SA 2.0 / RLGNZLZ / Changan CS55 Plus

Changan CS55 Plus. Шустрый и яркий среднеразмерный кроссовер. В меру спортивный, технологичный, хорош для города

Автомобиль Changan CS55 Plus
CC BY-SA 2.0 / RLGNZLZ / Changan CS55 Plus

Changan CS55 Plus. Шустрый и яркий среднеразмерный кроссовер. В меру спортивный, технологичный, хорош для города

8 из 10
© CC BY 2.0 / Julien G

Zeekr 001 - один из самых доступных китайских электрокаров. Футуристичный дизайн и ценник от 4 миллионов рублей

Автомобиль Zeekr 001
© CC BY 2.0 / Julien G

Zeekr 001 - один из самых доступных китайских электрокаров. Футуристичный дизайн и ценник от 4 миллионов рублей

9 из 10
CC BY-SA 4.0 / JustAnotherCarDesigner / Hongqi HS5 (cropped image)

HONGQI HS5 - популярный премиум-кроссовер с роскошным интерьером и кузовом, высоким уровнем пассивной безопасности, а также возможностью выбора - передний или полный привод

Автомобиль HONGQI HS5
CC BY-SA 4.0 / JustAnotherCarDesigner / Hongqi HS5 (cropped image)

HONGQI HS5 - популярный премиум-кроссовер с роскошным интерьером и кузовом, высоким уровнем пассивной безопасности, а также возможностью выбора - передний или полный привод

10 из 10
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Haval Jolion - лидер по продажам среди "китайцев". Популярен благодаря сочетанию оптимальной цены и полезной для водителя электроники

1 из 10
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Geely Coolray - один из самых популярных кроссоверов. Необычный дизайн и отличная управляемость - за это его и любят

2 из 10
© Фото : Chery

Chery Tiggo 7 Pro Max. Высокий уровень комфорта, качественная отделка салона, оптимальная комплектация, удобна водителю и пассажирам

3 из 10
© Фото : Chery

Chery Tiggo 4 Pro. Более доступный, компактный и маневренный, обеспечит комфорт и динамику

4 из 10
© Фото : Exeed

Exeed LX. Яркий современный дизайн, высококачественные материалы отделки и широкий спектр технологических опций

5 из 10
© Фото : Geely

Geely Belgee Х50. Компактный кроссовер родом из Белоруссии. Локализован на основе Geely Coolray, адаптирован к дорогам и климату средней полосы

6 из 10
CC BY-SA 4.0 / USER3204 / Changan Alsvin (cropped image)

Changan Alsvin. Один из самых доступных седанов, замена Hyundai Solaris и Kia Rio. Тот случай, когда дешевле не значит хуже

7 из 10
CC BY-SA 2.0 / RLGNZLZ / Changan CS55 Plus

Changan CS55 Plus. Шустрый и яркий среднеразмерный кроссовер. В меру спортивный, технологичный, хорош для города

8 из 10
© CC BY 2.0 / Julien G

Zeekr 001 - один из самых доступных китайских электрокаров. Футуристичный дизайн и ценник от 4 миллионов рублей

9 из 10
CC BY-SA 4.0 / JustAnotherCarDesigner / Hongqi HS5 (cropped image)

HONGQI HS5 - популярный премиум-кроссовер с роскошным интерьером и кузовом, высоким уровнем пассивной безопасности, а также возможностью выбора - передний или полный привод

10 из 10
Среди самых популярных у пользователей китайских кроссоверов - Haval Jolion с оптимальной стоимостью и наличием современных систем безопасности и помощи водителю (ADAS), а также Geely Coolray с необычным дизайном и отличной управляемостью.
Еще одна массовая модель - Chery Tiggo 7 Pro (Max). Она отличается высоким уровнем комфорта и качеством отделки салона, оптимальной для среднего водителя комплектацией. Благодаря отличной геометрии кузова, великолепным ездовым характеристикам и повышенному комфорту для водителя и пассажиров спрос на нее всегда высокий, говорит директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров.
Что немаловажно, цены на эти авто стартуют от менее 2 миллионов рублей, а за прошлогодние модели возможна дополнительная скидка.
© Фото : CheryАвтомобиль Chery Tiggo 4 Pro
Автомобиль Chery Tiggo 4 Pro - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
Автомобиль Chery Tiggo 4 Pro
© Фото : Chery
Среди более дорогих моделей упоминают Exeed LX и RX, Haval F7 и F7X. Здесь клиенты ориентируются на яркий современный дизайн, высококачественные материалы отделки и широкий спектр технологических опций, даже в базовой комплектации. И, конечно, ездовые качества.
Интересны модели подбренда Chery – Jetour. Среди них чаще упоминают Т2 и Dashing. T2 максимально универсален, оснащен полным приводом, очень богатой комплектацией и очевидно ярким самобытным дизайном. По мнению Петрова, он оптимально подходит для эксплуатации в России. А Dashing популярен за счет сочетания цена/комплектация: в этом автомобиле есть все необходимые опции, модный дизайн, высококачественные материалы отделки салона.

Дешевле, дороже, современнее

Если говорить о седанах, то самыми популярными можно назвать такие модели, как Geely Emgrand 7, FAW Bestune B70, Chery Arrizo 5, Omoda S5 и Changan Eado, считает руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин
"Все они стоят до 2,5 миллиона рублей, а по оснащению не уступают более дорогим европейским и корейским седанам. К тому же, у владельцев машин из КНР нет проблем с поставкой запчастей, диагностикой и обслуживанием", - говорит он.
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
Китайские авто стали массово попадать в ремонт. Что о них узнали
26 июня, 03:03
Среди недорогих следует отметить Changan Alsvin – одно время его называли главным конкурентом линейки Lada из-за роботизированной коробки передач. Сейчас многие считают, что ближе все-таки ушедшие из России Hyundai Solaris и Kia Rio. Цена стартует от 1,6 миллиона рублей.
В премиальном сегменте лучшими в этом году считаются HONGQI HS5 с роскошным интерьером и кузовом, высоким уровнем пассивной безопасности, а также возможностью выбора трансмиссии - передний или полный привод. Популярен и обновленный кроссовер Exeed TXL. Технические характеристики сделали новую версию TXL более плавной при езде, но в то же время - динамичной (8,7 секунды для разгона до сотни км/час).
Электромобили все-таки пока остаются не массовым явлением на российском рынке. Чаще других смотрят на Zeekr 001 и Х, выпускаемые китайским холдингом Geely. В их пользу футуристичный дизайн и доступный ценник – от 4 миллионов рублей. Другая популярная модель - Voyah Free стартует от 5,6 миллиона рублей.
© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПродажа китайских электрокаров в России
Продажа китайских электрокаров в России - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
Продажа китайских электрокаров в России
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Эксперты напоминают, что у большинства китайских автомобилей, предлагаемых в официальных салонах есть гарантия сроком 5-7 лет. Это позволяет покупателям не беспокоиться о возможных проблемах в течение продолжительного времени.
Так или иначе, самым лучшим критерием привлекательности авто является объем продаж конкретной модели. Ведь именно гармоничное сочетание характеристик авто при привлекательной цене и доступности сервисного обслуживания определяет степень успешности модели.
Всего за прошлый год было ввезено более миллиона машин, продано чуть меньше. А за первое полугодие 2024-го продано 417,5 тысячи китайских авто, или 58% от общего объема рынка, подсчитали в "Автостате". В десятку лидеров продаж вошли Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max, Chery Tiggo 4 Pro, Belgee Х50, а также компакт-кроссовер Changan CS55 Plus. Две последние модели эксперты не упомянули, но, как известно, покупатели голосуют кошельком. И это, пожалуй, самое беспристрастное голосование.
Автомобили Chery Tiggo 7 Pro Max - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
Автоэксперт назвал китайские машины, на которые нет дефицита запчастей
17 июля, 13:52
 
Статьяавторынок РФкитайские авторейтингЭксклюзивGeelyHavalCheryChery Tiggo 7 PRO
 
 
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