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Выдачи автокредитов в России выросли на 72,3%
Выдачи автокредитов в России выросли на 72,3% - 20.07.2024, ПРАЙМ
Выдачи автокредитов в России выросли на 72,3%
Объем автокредитования в России в июне 2024 года составил почти 218 миллиардов рублей, что на 72,3% больше, чем годом ранее, при этом в месячном выражении он... | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T06:53+0300
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экономика
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Объем автокредитования в России в июне 2024 года составил почти 218 миллиардов рублей, что на 72,3% больше, чем годом ранее, при этом в месячном выражении он сократился на 5,1%, говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (), которое есть у РИА Новости. "Рынок автокредитов после роста в мае показывает снижение в июне 2024 года – он составил 217,9 миллиарда рублей, что на 5,1% меньше, чем в мае 2024 года и на 72,3% выше, чем в июне 2023 года", - сказано в материалах. Эксперты отмечают, что выдача кредитов на покупку автомобилей в России выросла за год, несмотря на сохраняющиеся в стране жесткие кредитные условия. А небольшое снижение объемов выдач по сравнению с маем может быть связано с тем, что в июне прекратилось государственное субсидирование автокредитов. В июне 2024 года средние ставки по кредитам на новые машины составили около 16-17% годовых, а на подержанные - порядка 20-22% годовых, указывают аналитики. Средний чек автокредита в июне показал рост на 3,1% к маю 2024 года, до 1,45 миллиона рублей. По итогам шести месяцев 2024 года суммарный объем выдач автокредитов составил 1,2 триллиона рублей, что на 95,5% выше, чем в прошлом году, говорится в материалах исследования. Также эксперты отмечают, что за первое полугодие 2024 года в России продано 844,5 тысячи автомобилей - это на 62,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Самой популярной маркой на российском рынке остается Lada, на долю которой по итогам шести месяцев 2024 года приходится 22% рынка, среди зарубежных марок Haval - 4,9%. Роста цен в 2024 году на автотранспорт не наблюдается, при этом условий для их снижения в отрасли пока также нет, поясняют аналитики. На 2025 год можно прогнозировать рост цен в 2–3% за квартал. C учетом текущих тенденций НРА предполагает, что развитие рынка на 2025-2026 годы будет зависеть от изменений в санкционном режиме, цен на энергоносители и ресурсы, политики регуляторов, которая будет определять инвестиционный спрос и доступность финансов.
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россия, увеличение
Экономика, РОССИЯ, увеличение
МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Объем автокредитования в России в июне 2024 года составил почти 218 миллиардов рублей, что на 72,3% больше, чем годом ранее, при этом в месячном выражении он сократился на 5,1%, говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (), которое есть у РИА Новости.
"Рынок автокредитов после роста в мае показывает снижение в июне 2024 года – он составил 217,9 миллиарда рублей, что на 5,1% меньше, чем в мае 2024 года и на 72,3% выше, чем в июне 2023 года", - сказано в материалах.
Эксперты отмечают, что выдача кредитов на покупку автомобилей в России выросла за год, несмотря на сохраняющиеся в стране жесткие кредитные условия. А небольшое снижение объемов выдач по сравнению с маем может быть связано с тем, что в июне прекратилось государственное субсидирование автокредитов.
В июне 2024 года средние ставки по кредитам на новые машины составили около 16-17% годовых, а на подержанные - порядка 20-22% годовых, указывают аналитики.
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Средний чек автокредита в июне показал рост на 3,1% к маю 2024 года, до 1,45 миллиона рублей. По итогам шести месяцев 2024 года суммарный объем выдач автокредитов составил 1,2 триллиона рублей, что на 95,5% выше, чем в прошлом году, говорится в материалах исследования.
Также эксперты отмечают, что за первое полугодие 2024 года в России продано 844,5 тысячи автомобилей - это на 62,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Самой популярной маркой на российском рынке остается Lada, на долю которой по итогам шести месяцев 2024 года приходится 22% рынка, среди зарубежных марок Haval - 4,9%.
Роста цен в 2024 году на автотранспорт не наблюдается, при этом условий для их снижения в отрасли пока также нет, поясняют аналитики. На 2025 год можно прогнозировать рост цен в 2–3% за квартал. C учетом текущих тенденций НРА предполагает, что развитие рынка на 2025-2026 годы будет зависеть от изменений в санкционном режиме, цен на энергоносители и ресурсы, политики регуляторов, которая будет определять инвестиционный спрос и доступность финансов.