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"Москвич" временно приостановит выпуск автомобилей

"Москвич" временно приостановит выпуск автомобилей - 20.07.2024, ПРАЙМ

"Москвич" временно приостановит выпуск автомобилей

Завод "Москвич" приостановит производство автомобилей на время корпоративного отпуска с 22 июля по 4 августа, сообщает "Автостат" со ссылкой на пресс-службу... | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T16:27+0300

2024-07-20T16:27+0300

2024-07-20T16:27+0300

экономика

россия

москвич

завод

отпуск

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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Завод "Москвич" приостановит производство автомобилей на время корпоративного отпуска с 22 июля по 4 августа, сообщает "Автостат" со ссылкой на пресс-службу предприятия.В июне 2024 года завод "Москвич" реализовал 1300 новых автомобилей. За первое полугодие было продано более 10 тысяч машин. Из общего числа проданных автомобилей 900 единиц пришлось на лифтбеки "Москвич 6", а 700 — на электрические кроссоверы "Москвич 3e". Согласно планам завода, в 2024 году планируется реализовать 27 тысяч автомобилей, что значительно превышает результат 2023 года, когда было продано 15,3 тысячи автомобилей. В настоящее время на заводе "Москвич" выпускаются компактный кроссовер "Москвич 3" и его электрическая версия "Москвич 3e", а также лифтбэк "Москвич 6".

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россия, москвич, завод, отпуск