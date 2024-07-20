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"Москвич" временно приостановит выпуск автомобилей - 20.07.2024, ПРАЙМ
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"Москвич" временно приостановит выпуск автомобилей
"Москвич" временно приостановит выпуск автомобилей - 20.07.2024, ПРАЙМ
"Москвич" временно приостановит выпуск автомобилей
Завод "Москвич" приостановит производство автомобилей на время корпоративного отпуска с 22 июля по 4 августа, сообщает "Автостат" со ссылкой на пресс-службу... | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T16:27+0300
2024-07-20T16:27+0300
экономика
россия
москвич
завод
отпуск
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Завод "Москвич" приостановит производство автомобилей на время корпоративного отпуска с 22 июля по 4 августа, сообщает "Автостат" со ссылкой на пресс-службу предприятия.В июне 2024 года завод "Москвич" реализовал 1300 новых автомобилей. За первое полугодие было продано более 10 тысяч машин. Из общего числа проданных автомобилей 900 единиц пришлось на лифтбеки "Москвич 6", а 700 — на электрические кроссоверы "Москвич 3e". Согласно планам завода, в 2024 году планируется реализовать 27 тысяч автомобилей, что значительно превышает результат 2023 года, когда было продано 15,3 тысячи автомобилей. В настоящее время на заводе "Москвич" выпускаются компактный кроссовер "Москвич 3" и его электрическая версия "Москвич 3e", а также лифтбэк "Москвич 6".
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россия, москвич, завод, отпуск
Экономика, РОССИЯ, Москвич, завод, отпуск
16:27 20.07.2024
 
"Москвич" временно приостановит выпуск автомобилей

Завод "Москвич" временно приостановит производство автомобилей

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкВывеска с эмблемой завода "Москвич"
Вывеска с эмблемой завода Москвич - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Завод "Москвич" приостановит производство автомобилей на время корпоративного отпуска с 22 июля по 4 августа, сообщает "Автостат" со ссылкой на пресс-службу предприятия.
В июне 2024 года завод "Москвич" реализовал 1300 новых автомобилей. За первое полугодие было продано более 10 тысяч машин. Из общего числа проданных автомобилей 900 единиц пришлось на лифтбеки "Москвич 6", а 700 — на электрические кроссоверы "Москвич 3e".
Согласно планам завода, в 2024 году планируется реализовать 27 тысяч автомобилей, что значительно превышает результат 2023 года, когда было продано 15,3 тысячи автомобилей.
В настоящее время на заводе "Москвич" выпускаются компактный кроссовер "Москвич 3" и его электрическая версия "Москвич 3e", а также лифтбэк "Москвич 6".
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ЭкономикаРОССИЯМосквичзаводотпуск
 
 
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