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В Кузбассе обнаружили очаг распространения африканской чумы свиней - 20.07.2024, ПРАЙМ
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В Кузбассе обнаружили очаг распространения африканской чумы свиней
В Кузбассе обнаружили очаг распространения африканской чумы свиней - 20.07.2024, ПРАЙМ
В Кузбассе обнаружили очаг распространения африканской чумы свиней
Очаг распространения африканской чумы свиней в Кузбассе обнаружен в селе Беловского округа Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства региона. | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T10:02+0300
2024-07-20T10:03+0300
экономика
африканская чума свиней
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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Очаг распространения африканской чумы свиней в Кузбассе обнаружен в селе Беловского округа Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства региона. В среду сообщалось, что вирус выявлен в селе Ур-Бедари Гурьевского района. На территории населенного пункта введен карантин. В радиусе 5 километров от очага заболевания у населения будет изъято все поголовье свиней для уничтожения. Владельцы животных получат денежную компенсацию. В радиусе 25 километров от очага выявления заболевания будут проводить мониторинг состояния свиней. В населенном пункте, где произошли случаи падежа скота, выставлены санитарные посты. "При проведении эпизоотологического расследования в Гурьевском муниципальном округе по факту выявления очагов африканской чумы свиней (АЧС) установлено, что больные свиньи закуплены у жителя села Поморцево Беловского муниципального округа. Силами администрации Беловского муниципального округа совместно со специалистами Беловской станции по борьбе с болезнями животных был проведен подворный обход для выяснения количества дворов, в которых содержится свинопоголовье, отбор проб сыворотки крови и направление их в ветеринарную лабораторию. По результатам лабораторных исследований был установлен один эпизоотический очаг по АЧС и введен карантин", – говорится в сообщении. Подчеркивается, что в регионе усилены санитарные меры контроля за содержанием домашнего скота. В радиусе 5 километров от очага заболевания у населения также будет изъято все поголовье свиней для уничтожения, а владельцы животных получат денежную компенсацию. В радиусе 25 километров от очага выявления заболевания будут проводить мониторинг состояния свиней. В населенном пункте, где произошли случаи падежа скота, введены карантинные меры, выставлены санитарные посты, специалисты Роспотребнадзора исследуют корма, которыми кормили погибших животных. По информации ветеринарных врачей, африканская чума свиней для жизни и здоровья людей опасности не представляет. Вирус поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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африканская чума свиней
Экономика, Африканская чума свиней
10:02 20.07.2024 (обновлено: 10:03 20.07.2024)
 
В Кузбассе обнаружили очаг распространения африканской чумы свиней

Власти: в Кузбассе обнаружен очаг распространения африканской чумы свиней

© fotolia.com / talsen%Поросята
%Поросята - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2024
© fotolia.com / talsen
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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Очаг распространения африканской чумы свиней в Кузбассе обнаружен в селе Беловского округа Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
В среду сообщалось, что вирус выявлен в селе Ур-Бедари Гурьевского района. На территории населенного пункта введен карантин. В радиусе 5 километров от очага заболевания у населения будет изъято все поголовье свиней для уничтожения. Владельцы животных получат денежную компенсацию. В радиусе 25 километров от очага выявления заболевания будут проводить мониторинг состояния свиней. В населенном пункте, где произошли случаи падежа скота, выставлены санитарные посты.
"При проведении эпизоотологического расследования в Гурьевском муниципальном округе по факту выявления очагов африканской чумы свиней (АЧС) установлено, что больные свиньи закуплены у жителя села Поморцево Беловского муниципального округа. Силами администрации Беловского муниципального округа совместно со специалистами Беловской станции по борьбе с болезнями животных был проведен подворный обход для выяснения количества дворов, в которых содержится свинопоголовье, отбор проб сыворотки крови и направление их в ветеринарную лабораторию. По результатам лабораторных исследований был установлен один эпизоотический очаг по АЧС и введен карантин", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в регионе усилены санитарные меры контроля за содержанием домашнего скота. В радиусе 5 километров от очага заболевания у населения также будет изъято все поголовье свиней для уничтожения, а владельцы животных получат денежную компенсацию. В радиусе 25 километров от очага выявления заболевания будут проводить мониторинг состояния свиней.
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В населенном пункте, где произошли случаи падежа скота, введены карантинные меры, выставлены санитарные посты, специалисты Роспотребнадзора исследуют корма, которыми кормили погибших животных.
По информации ветеринарных врачей, африканская чума свиней для жизни и здоровья людей опасности не представляет. Вирус поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
 
ЭкономикаАфриканская чума свиней
 
 
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