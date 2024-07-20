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В Кузбассе обнаружили очаг распространения африканской чумы свиней

В Кузбассе обнаружили очаг распространения африканской чумы свиней - 20.07.2024, ПРАЙМ

В Кузбассе обнаружили очаг распространения африканской чумы свиней

Очаг распространения африканской чумы свиней в Кузбассе обнаружен в селе Беловского округа Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства региона. | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T10:02+0300

2024-07-20T10:02+0300

2024-07-20T10:03+0300

экономика

африканская чума свиней

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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Очаг распространения африканской чумы свиней в Кузбассе обнаружен в селе Беловского округа Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства региона. В среду сообщалось, что вирус выявлен в селе Ур-Бедари Гурьевского района. На территории населенного пункта введен карантин. В радиусе 5 километров от очага заболевания у населения будет изъято все поголовье свиней для уничтожения. Владельцы животных получат денежную компенсацию. В радиусе 25 километров от очага выявления заболевания будут проводить мониторинг состояния свиней. В населенном пункте, где произошли случаи падежа скота, выставлены санитарные посты. "При проведении эпизоотологического расследования в Гурьевском муниципальном округе по факту выявления очагов африканской чумы свиней (АЧС) установлено, что больные свиньи закуплены у жителя села Поморцево Беловского муниципального округа. Силами администрации Беловского муниципального округа совместно со специалистами Беловской станции по борьбе с болезнями животных был проведен подворный обход для выяснения количества дворов, в которых содержится свинопоголовье, отбор проб сыворотки крови и направление их в ветеринарную лабораторию. По результатам лабораторных исследований был установлен один эпизоотический очаг по АЧС и введен карантин", – говорится в сообщении. Подчеркивается, что в регионе усилены санитарные меры контроля за содержанием домашнего скота. В радиусе 5 километров от очага заболевания у населения также будет изъято все поголовье свиней для уничтожения, а владельцы животных получат денежную компенсацию. В радиусе 25 километров от очага выявления заболевания будут проводить мониторинг состояния свиней. В населенном пункте, где произошли случаи падежа скота, введены карантинные меры, выставлены санитарные посты, специалисты Роспотребнадзора исследуют корма, которыми кормили погибших животных. По информации ветеринарных врачей, африканская чума свиней для жизни и здоровья людей опасности не представляет. Вирус поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

https://1prime.ru/20240614/kompaniya-849190985.html

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африканская чума свиней