https://1prime.ru/20240720/dron-850292228.html

В России изучили новейший украинский "супердрон" с реактивным двигателем

В России изучили новейший украинский "супердрон" с реактивным двигателем - 20.07.2024, ПРАЙМ

В России изучили новейший украинский "супердрон" с реактивным двигателем

Российские специалисты изучили перспективный украинский дрон – реактивный дальнолет-камикадзе, который способен "разгоняться" при приближении к зонам действия... | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T06:40+0300

2024-07-20T06:40+0300

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Российские специалисты изучили перспективный украинский дрон – реактивный дальнолет-камикадзе, который способен "разгоняться" при приближении к зонам действия ПВО и РЭБ. По словам главы "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрия Кузякина, это поможет противодействовать новой угрозе."Нам удалось изучить украинский дрон-камикадзе, - рассказал генеральный директор ЦКБР. - Это принципиально новая разработка противника – данный БПЛА оснащен реактивным двигателем".Он отметил, что реактивный двигатель, с одной стороны, делает этот дрон более дорогим и сокращает дальность его полета, но, с другой стороны, дает и преимущества, "учтя которые мы получим бесценные данные по противодействию этой новой угрозе". Этот дрон, как почеркнул Кузякин, может резко увеличивать скорость полета при приближении к зоне действия ПВО и РЭБ. "Создавая этот реактивный дальнолет, противник пошел на удорожание и сокращение дальности полета, чтобы получить возможность в нужный момент "дать по газам", - отметил эксперт, добавив, что результаты анализа нового оружия ВСУ уже переданы соответствующим структурам, которые вырабатывают меры противодействия "Пускай противник не думает, что мы не в курсе его дальнейших шагов. Анализ каждой такой "птички" рассказывает нам о нем гораздо больше, чем любой агент или пленный дроновод", - подытожил гендиректор ЦКБР.

https://1prime.ru/20240715/dron-850097824.html

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