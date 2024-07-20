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В России изучили новейший украинский "супердрон" с реактивным двигателем - 20.07.2024, ПРАЙМ
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В России изучили новейший украинский "супердрон" с реактивным двигателем
В России изучили новейший украинский "супердрон" с реактивным двигателем - 20.07.2024, ПРАЙМ
В России изучили новейший украинский "супердрон" с реактивным двигателем
Российские специалисты изучили перспективный украинский дрон – реактивный дальнолет-камикадзе, который способен "разгоняться" при приближении к зонам действия... | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T06:40+0300
2024-07-20T06:41+0300
вооружения
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Российские специалисты изучили перспективный украинский дрон – реактивный дальнолет-камикадзе, который способен "разгоняться" при приближении к зонам действия ПВО и РЭБ. По словам главы "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрия Кузякина, это поможет противодействовать новой угрозе."Нам удалось изучить украинский дрон-камикадзе, - рассказал генеральный директор ЦКБР. - Это принципиально новая разработка противника – данный БПЛА оснащен реактивным двигателем".Он отметил, что реактивный двигатель, с одной стороны, делает этот дрон более дорогим и сокращает дальность его полета, но, с другой стороны, дает и преимущества, "учтя которые мы получим бесценные данные по противодействию этой новой угрозе". Этот дрон, как почеркнул Кузякин, может резко увеличивать скорость полета при приближении к зоне действия ПВО и РЭБ. "Создавая этот реактивный дальнолет, противник пошел на удорожание и сокращение дальности полета, чтобы получить возможность в нужный момент "дать по газам", - отметил эксперт, добавив, что результаты анализа нового оружия ВСУ уже переданы соответствующим структурам, которые вырабатывают меры противодействия "Пускай противник не думает, что мы не в курсе его дальнейших шагов. Анализ каждой такой "птички" рассказывает нам о нем гораздо больше, чем любой агент или пленный дроновод", - подытожил гендиректор ЦКБР.
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россия, украина
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА
06:40 20.07.2024 (обновлено: 06:41 20.07.2024)
 
В России изучили новейший украинский "супердрон" с реактивным двигателем

ЦКБР: в России изучили новейший украинский реактивный дальнолет-камикадзе

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРегионы России. Краснодарский край
Регионы России. Краснодарский край - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Российские специалисты изучили перспективный украинский дрон – реактивный дальнолет-камикадзе, который способен "разгоняться" при приближении к зонам действия ПВО и РЭБ. По словам главы "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрия Кузякина, это поможет противодействовать новой угрозе.
"Нам удалось изучить украинский дрон-камикадзе, - рассказал генеральный директор ЦКБР. - Это принципиально новая разработка противника – данный БПЛА оснащен реактивным двигателем".
Он отметил, что реактивный двигатель, с одной стороны, делает этот дрон более дорогим и сокращает дальность его полета, но, с другой стороны, дает и преимущества, "учтя которые мы получим бесценные данные по противодействию этой новой угрозе".
Этот дрон, как почеркнул Кузякин, может резко увеличивать скорость полета при приближении к зоне действия ПВО и РЭБ.
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"Создавая этот реактивный дальнолет, противник пошел на удорожание и сокращение дальности полета, чтобы получить возможность в нужный момент "дать по газам", - отметил эксперт, добавив, что результаты анализа нового оружия ВСУ уже переданы соответствующим структурам, которые вырабатывают меры противодействия
"Пускай противник не думает, что мы не в курсе его дальнейших шагов. Анализ каждой такой "птички" рассказывает нам о нем гораздо больше, чем любой агент или пленный дроновод", - подытожил гендиректор ЦКБР.
 
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