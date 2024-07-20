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В Херсонской области ввели графики временного отключения электроэнергии
В Херсонской области ввели графики временного отключения электроэнергии - 20.07.2024, ПРАЙМ
В Херсонской области ввели графики временного отключения электроэнергии
Из-за возросшей в жаркую погоду нагрузки на энергосистему юга РФ в Херсонской области ввели графики временного отключения электроэнергии. Об этом в своем... | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T10:55+0300
2024-07-20T10:55+0300
2024-07-20T11:00+0300
энергетика
херсонская область
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МОКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Из-за возросшей в жаркую погоду нагрузки на энергосистему юга РФ в Херсонской области ввели графики временного отключения электроэнергии. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Владимир Сальдо. В сообщении главы региона указывается: "Из-за увеличения нагрузки на энергосистему юга России в нескольких регионах страны, в том числе в Херсонской области, вводятся графики временного отключения электричества".Сальдо привел графики отключения электричества на 20 июля по муниципальным округам. Ранее о временных отключениях электричества заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий. Также отключения электроэнергии в последнее время в Крыму и Севастополе.
https://1prime.ru/20240716/otklyucheniya-850195004.html
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херсонская область
Энергетика, Херсонская область
В Херсонской области ввели графики временного отключения электроэнергии
Власти: в Херсонской области ввели графики временного отключения электроэнергии
МОКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Из-за возросшей в жаркую погоду нагрузки на энергосистему юга РФ в Херсонской области ввели графики временного отключения электроэнергии. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Владимир Сальдо.
В сообщении главы региона указывается: "Из-за увеличения нагрузки на энергосистему юга России в нескольких регионах страны, в том числе в Херсонской области, вводятся графики временного отключения электричества".
Сальдо привел графики отключения электричества на 20 июля по муниципальным округам.
Веерные отключения электричества затронули часть Запорожской области
Ранее о временных отключениях электричества заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий. Также отключения электроэнергии в последнее время в Крыму и Севастополе.