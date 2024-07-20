https://1prime.ru/20240720/elektroenergiya-850295132.html

В Херсонской области ввели графики временного отключения электроэнергии

В Херсонской области ввели графики временного отключения электроэнергии - 20.07.2024, ПРАЙМ

В Херсонской области ввели графики временного отключения электроэнергии

Из-за возросшей в жаркую погоду нагрузки на энергосистему юга РФ в Херсонской области ввели графики временного отключения электроэнергии. Об этом в своем... | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T10:55+0300

2024-07-20T10:55+0300

2024-07-20T11:00+0300

энергетика

херсонская область

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МОКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Из-за возросшей в жаркую погоду нагрузки на энергосистему юга РФ в Херсонской области ввели графики временного отключения электроэнергии. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Владимир Сальдо. В сообщении главы региона указывается: "Из-за увеличения нагрузки на энергосистему юга России в нескольких регионах страны, в том числе в Херсонской области, вводятся графики временного отключения электричества".Сальдо привел графики отключения электричества на 20 июля по муниципальным округам. Ранее о временных отключениях электричества заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий. Также отключения электроэнергии в последнее время в Крыму и Севастополе.

https://1prime.ru/20240716/otklyucheniya-850195004.html

херсонская область

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херсонская область