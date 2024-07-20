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В Краснодаре устранили аварию на электросетях - 20.07.2024, ПРАЙМ
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В Краснодаре устранили аварию на электросетях
В Краснодаре устранили аварию на электросетях - 20.07.2024, ПРАЙМ
В Краснодаре устранили аварию на электросетях
Электроснабжение и подача воды в домах Краснодара на улицах Краеведа Соловьева и Крузенштерна восстановлены, ситуация под контролем, сообщил мэр города Евгений... | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T19:24+0300
2024-07-20T19:24+0300
энергетика
россия
краснодарский край
энергосети
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СОЧИ, 20 июл – ПРАЙМ. Электроснабжение и подача воды в домах Краснодара на улицах Краеведа Соловьева и Крузенштерна восстановлены, ситуация под контролем, сообщил мэр города Евгений Наумов. В некоторых СМИ сообщалось о забастовке жильцов нескольких жилых комплексов в Краснодаре. Из-за отсутствия электричества люди провели без света почти сутки и в знак протеста перекрыли движение. Позже глава города заявил, что жильцам будет организован подвоз технической и питьевой воды. Также он сообщил, что будет находиться на месте ЧП до тех пор, пока не восстановят электроснабжение."Свет вернулся во все дома в районе улиц Краеведа Соловьева и Крузенштерна. Причиной отключения стало не веерное ограничение электроснабжения, а авария на линии. Сейчас авария устранена. Вместе с электроснабжением запущена подача воды. Продолжаем контролировать ситуацию", - написал Наумов в своем Telegram-канале. Мэр отметил, что работа над возникшей проблемой продолжится в понедельник совместно с жильцами, управляющими компаниями, сетевиками и надзорными органами. В последние дни проблемы с электроснабжением были зафиксированы также в Анапе и Геленджике. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объяснил перебои с электричеством нехваткой мощностей в периоды пиковых нагрузок, а также работой Ростовской АЭС. О нехватке мощностей губернатор говорил и ранее, во время визита в Сочи. Тогда он отметил, что около 400 проектов, которые планировалось реализовать в Краснодарском крае, были приостановлены из-за дефицита электроэнергии.
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россия, краснодарский край, энергосети
Энергетика, РОССИЯ, Краснодарский край, Энергосети
19:24 20.07.2024
 
В Краснодаре устранили аварию на электросетях

Мэр Краснодара Наумов: авария на электросетях устранена

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СОЧИ, 20 июл – ПРАЙМ. Электроснабжение и подача воды в домах Краснодара на улицах Краеведа Соловьева и Крузенштерна восстановлены, ситуация под контролем, сообщил мэр города Евгений Наумов.
В некоторых СМИ сообщалось о забастовке жильцов нескольких жилых комплексов в Краснодаре. Из-за отсутствия электричества люди провели без света почти сутки и в знак протеста перекрыли движение. Позже глава города заявил, что жильцам будет организован подвоз технической и питьевой воды. Также он сообщил, что будет находиться на месте ЧП до тех пор, пока не восстановят электроснабжение.
"Свет вернулся во все дома в районе улиц Краеведа Соловьева и Крузенштерна. Причиной отключения стало не веерное ограничение электроснабжения, а авария на линии. Сейчас авария устранена. Вместе с электроснабжением запущена подача воды. Продолжаем контролировать ситуацию", - написал Наумов в своем Telegram-канале.
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Мэр отметил, что работа над возникшей проблемой продолжится в понедельник совместно с жильцами, управляющими компаниями, сетевиками и надзорными органами.
В последние дни проблемы с электроснабжением были зафиксированы также в Анапе и Геленджике.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объяснил перебои с электричеством нехваткой мощностей в периоды пиковых нагрузок, а также работой Ростовской АЭС. О нехватке мощностей губернатор говорил и ранее, во время визита в Сочи. Тогда он отметил, что около 400 проектов, которые планировалось реализовать в Краснодарском крае, были приостановлены из-за дефицита электроэнергии.
 
ЭнергетикаРОССИЯКраснодарский крайЭнергосети
 
 
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