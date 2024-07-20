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Губернатор Краснодарского края назвал причину перебоев электроснабжения

Губернатор Краснодарского края назвал причину перебоев электроснабжения - 20.07.2024, ПРАЙМ

Губернатор Краснодарского края назвал причину перебоев электроснабжения

Кубань испытывает перебои с электричеством из-за недостатка мощностей с учетом пиковых нагрузок и работы Ростовской атомной электростанции, заявил губернатор... | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T15:59+0300

2024-07-20T15:59+0300

2024-07-20T15:59+0300

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СОЧИ, 20 июл – ПРАЙМ. Кубань испытывает перебои с электричеством из-за недостатка мощностей с учетом пиковых нагрузок и работы Ростовской атомной электростанции, заявил губернатор Вениамин Кондратьев. Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил о выезде на место ЧП в Краснодаре, где люди, оставшиеся без света и воды, устроили забастовку. Жильцам организовали подвоз воды, энергетики продолжают восстановительные работы. "Уже неделю в Краснодарском крае аномальная жара. Нагрузка на энергосистему колоссальная. Знаю и понимаю все возмущения жителей из-за перебоев с электроснабжением. Есть объективные причины — нехватка существующих мощностей в период пиковых нагрузок, но есть и фактор, на который регион не может повлиять, — подача электроэнергии в край зависит в том числе от работы Ростовской АЭС", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что находится на связи с энергетиками, аварийные бригады устраняют поломки в кратчайшие сроки.Ранее были обесточены южные регионы России, в том числе Северная Осетия, Дагестан, Ставрополье, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Крым и Запорожье. Отключения были также в Сочи и Краснодаре.

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