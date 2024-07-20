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Кабмин одобрил проект об общем рынке электроэнергии РФ и Белоруссии - 20.07.2024, ПРАЙМ
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Кабмин одобрил проект об общем рынке электроэнергии РФ и Белоруссии
Кабмин одобрил проект об общем рынке электроэнергии РФ и Белоруссии - 20.07.2024, ПРАЙМ
Кабмин одобрил проект об общем рынке электроэнергии РФ и Белоруссии
Правительство России одобрило представленный Минэнерго РФ проект договора с Белоруссией о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства,... | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T20:48+0300
2024-07-20T20:57+0300
энергетика
россия
белоруссия
энергорынок
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Правительство России одобрило представленный Минэнерго РФ проект договора с Белоруссией о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, следует из постановления кабмина РФ.Указывается, что правительство РФ одобрило проект об общем с Республикой Беларусь энергетическом рынке в рамках Союзного государства.Проект договора будет представлен президенту РФ Владимиру Путину на подписание.
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россия, белоруссия, энергорынок
Энергетика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, энергорынок
20:48 20.07.2024 (обновлено: 20:57 20.07.2024)
 
Кабмин одобрил проект об общем рынке электроэнергии РФ и Белоруссии

Правительство одобрило проект создания общего рынка электроэнергии с Белоруссией

© РИА Новости . Андрей АлександровГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости . Андрей Александров
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Правительство России одобрило представленный Минэнерго РФ проект договора с Белоруссией о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, следует из постановления кабмина РФ.
Указывается, что правительство РФ одобрило проект об общем с Республикой Беларусь энергетическом рынке в рамках Союзного государства.
Проект договора будет представлен президенту РФ Владимиру Путину на подписание.
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