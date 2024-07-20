https://1prime.ru/20240720/energorynok-850299101.html

Кабмин одобрил проект об общем рынке электроэнергии РФ и Белоруссии

Кабмин одобрил проект об общем рынке электроэнергии РФ и Белоруссии - 20.07.2024, ПРАЙМ

Кабмин одобрил проект об общем рынке электроэнергии РФ и Белоруссии

Правительство России одобрило представленный Минэнерго РФ проект договора с Белоруссией о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства,... | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T20:48+0300

2024-07-20T20:48+0300

2024-07-20T20:57+0300

энергетика

россия

белоруссия

энергорынок

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Правительство России одобрило представленный Минэнерго РФ проект договора с Белоруссией о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, следует из постановления кабмина РФ.Указывается, что правительство РФ одобрило проект об общем с Республикой Беларусь энергетическом рынке в рамках Союзного государства.Проект договора будет представлен президенту РФ Владимиру Путину на подписание.

https://1prime.ru/20240508/spg-848007007.html

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россия, белоруссия, энергорынок