https://1prime.ru/20240720/energoseti-850299989.html
Около 10 тысяч жителей Анапы остаются без света из-за нагрузки в жару
Около 10 тысяч жителей Анапы остаются без света из-за нагрузки в жару - 20.07.2024, ПРАЙМ
Около 10 тысяч жителей Анапы остаются без света из-за нагрузки в жару
Около десяти тысяч жителей в Анапе, а также в Супсехе, Гай-кодзоре, Варваровке остаются без света из-за перегрузок энергосистемы, сообщили в пресс-службе мэрии. | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T22:12+0300
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КРАСНОДАР, 20 июл – ПРАЙМ. Около десяти тысяч жителей в Анапе, а также в Супсехе, Гай-кодзоре, Варваровке остаются без света из-за перегрузок энергосистемы, сообщили в пресс-службе мэрии. В пятницу власти информировали о 17 тысяч человек в Анапе, лишенных электроэнергии в результате аномальной жары и высокой нагрузки на сети во всем Краснодарском крае. "Продолжается устранение аварий на электросетях. Максимально ускорено восстановление высоковольтных и кабельных линий, привлечены дополнительные человеческие и технические ресурсы", — говорится в сообщении. Как сообщили представители власти, в Анапе начальник управления ЖКХ мэрии Александр Алевинский и заместитель прокурора Владимир Колесников провели проверку на объектах компаний "Россети Кубань" и "Электросети Кубани", расположенных на улицах Рождественской, Ивана Голубца, Калинина и других. В настоящее время там ведутся ремонтные работы.В последние дни проблемы с электроснабжением были зафиксированы также в Анапе и Геленджике.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объяснил перебои с электричеством нехваткой мощностей в периоды пиковых нагрузок, а также работой Ростовской АЭС. О нехватке мощностей губернатор говорил и ранее, во время визита в Сочи. Тогда он отметил, что около 400 проектов, которые планировалось реализовать в Краснодарском крае, были приостановлены из-за дефицита электроэнергии.
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россия, анапа, краснодарский край, энергосети
Энергетика, РОССИЯ, АНАПА, Краснодарский край, Энергосети
Около 10 тысяч жителей Анапы остаются без света из-за нагрузки в жару
Около десяти тысяч жителей Анапы остаются без света из-за нагрузки в жару
КРАСНОДАР, 20 июл – ПРАЙМ. Около десяти тысяч жителей в Анапе, а также в Супсехе, Гай-кодзоре, Варваровке остаются без света из-за перегрузок энергосистемы, сообщили в пресс-службе мэрии.
В пятницу власти информировали о 17 тысяч человек в Анапе, лишенных электроэнергии в результате аномальной жары и высокой нагрузки на сети во всем Краснодарском крае.
"Продолжается устранение аварий на электросетях. Максимально ускорено восстановление высоковольтных и кабельных линий, привлечены дополнительные человеческие и технические ресурсы", — говорится в сообщении.
Как сообщили представители власти, в Анапе начальник управления ЖКХ мэрии Александр Алевинский и заместитель прокурора Владимир Колесников провели проверку на объектах компаний "Россети Кубань" и "Электросети Кубани", расположенных на улицах Рождественской, Ивана Голубца, Калинина и других. В настоящее время там ведутся ремонтные работы.
В Краснодаре устранили аварию на электросетях
В последние дни проблемы с электроснабжением были зафиксированы также в Анапе и Геленджике.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объяснил перебои с электричеством нехваткой мощностей в периоды пиковых нагрузок, а также работой Ростовской АЭС. О нехватке мощностей губернатор говорил и ранее, во время визита в Сочи. Тогда он отметил, что около 400 проектов, которые планировалось реализовать в Краснодарском крае, были приостановлены из-за дефицита электроэнергии.