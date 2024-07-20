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Финская таможня распродала велосипеды беженцев, оставленные на границе с РФ - 20.07.2024, ПРАЙМ
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Финская таможня распродала велосипеды беженцев, оставленные на границе с РФ
Финская таможня распродала велосипеды беженцев, оставленные на границе с РФ - 20.07.2024, ПРАЙМ
Финская таможня распродала велосипеды беженцев, оставленные на границе с РФ
Финская таможня провела аукцион велосипедов, изъятых у просителей убежища, прибывших со стороны России, сообщает Yle. | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T21:29+0300
2024-07-20T21:29+0300
политика
финляндия
велосипеды
аукцион
таможня
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Финская таможня провела аукцион велосипедов, изъятых у просителей убежища, прибывших со стороны России, сообщает Yle.Сегодня в городе Салла (Лапландия) состоялся аукцион, на котором были представлены 190 различных велосипедов и один самокат. За эти лоты развернулась ожесточённая борьба. Многие велосипеды были проданы по цене от 30 до 60 евро. Один из двухколёсных транспортных средств был продан с аукциона за более чем 220 евро.В конце 2023 года в Финляндии разразился миграционный кризис. В страну через пункты пропуска на восточной границе въехали около 1300 беженцев. Беженцы приезжали на велосипедах и самокатах, поскольку границу можно было пересечь только на транспортном средстве. Однако по закону велосипеды и самокаты нужно было либо растаможить, либо передать государству, поэтому беженцы были вынуждены их бросить.
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финляндия, велосипеды, аукцион, таможня
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, велосипеды, аукцион, таможня
21:29 20.07.2024
 
Финская таможня распродала велосипеды беженцев, оставленные на границе с РФ

Yle: финская таможня распродала велосипеды беженцев, оставленные на границе с РФ

© fotolia.com / Valerijs KostreckisАмстердам
Амстердам - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2024
© fotolia.com / Valerijs Kostreckis
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Финская таможня провела аукцион велосипедов, изъятых у просителей убежища, прибывших со стороны России, сообщает Yle.
Сегодня в городе Салла (Лапландия) состоялся аукцион, на котором были представлены 190 различных велосипедов и один самокат. За эти лоты развернулась ожесточённая борьба. Многие велосипеды были проданы по цене от 30 до 60 евро. Один из двухколёсных транспортных средств был продан с аукциона за более чем 220 евро.
В конце 2023 года в Финляндии разразился миграционный кризис. В страну через пункты пропуска на восточной границе въехали около 1300 беженцев.
Беженцы приезжали на велосипедах и самокатах, поскольку границу можно было пересечь только на транспортном средстве. Однако по закону велосипеды и самокаты нужно было либо растаможить, либо передать государству, поэтому беженцы были вынуждены их бросить.
Финский пограничный пункт пропуска автомобилей МАПП Нуйамаа на границе РФ и Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
Финская таможня продала на аукционе неожиданный лот
16 мая, 22:21
 
ПолитикаФИНЛЯНДИЯвелосипедыаукционтаможня
 
 
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