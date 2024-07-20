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Финская таможня распродала велосипеды беженцев, оставленные на границе с РФ

Финская таможня распродала велосипеды беженцев, оставленные на границе с РФ - 20.07.2024, ПРАЙМ

Финская таможня распродала велосипеды беженцев, оставленные на границе с РФ

Финская таможня провела аукцион велосипедов, изъятых у просителей убежища, прибывших со стороны России, сообщает Yle. | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T21:29+0300

2024-07-20T21:29+0300

2024-07-20T21:29+0300

политика

финляндия

велосипеды

аукцион

таможня

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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Финская таможня провела аукцион велосипедов, изъятых у просителей убежища, прибывших со стороны России, сообщает Yle.Сегодня в городе Салла (Лапландия) состоялся аукцион, на котором были представлены 190 различных велосипедов и один самокат. За эти лоты развернулась ожесточённая борьба. Многие велосипеды были проданы по цене от 30 до 60 евро. Один из двухколёсных транспортных средств был продан с аукциона за более чем 220 евро.В конце 2023 года в Финляндии разразился миграционный кризис. В страну через пункты пропуска на восточной границе въехали около 1300 беженцев. Беженцы приезжали на велосипедах и самокатах, поскольку границу можно было пересечь только на транспортном средстве. Однако по закону велосипеды и самокаты нужно было либо растаможить, либо передать государству, поэтому беженцы были вынуждены их бросить.

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финляндия, велосипеды, аукцион, таможня