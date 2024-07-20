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Финская таможня распродала велосипеды беженцев, оставленные на границе с РФ
Финская таможня распродала велосипеды беженцев, оставленные на границе с РФ - 20.07.2024, ПРАЙМ
Финская таможня распродала велосипеды беженцев, оставленные на границе с РФ
Финская таможня провела аукцион велосипедов, изъятых у просителей убежища, прибывших со стороны России, сообщает Yle. | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T21:29+0300
2024-07-20T21:29+0300
2024-07-20T21:29+0300
политика
финляндия
велосипеды
аукцион
таможня
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Финская таможня провела аукцион велосипедов, изъятых у просителей убежища, прибывших со стороны России, сообщает Yle.Сегодня в городе Салла (Лапландия) состоялся аукцион, на котором были представлены 190 различных велосипедов и один самокат. За эти лоты развернулась ожесточённая борьба. Многие велосипеды были проданы по цене от 30 до 60 евро. Один из двухколёсных транспортных средств был продан с аукциона за более чем 220 евро.В конце 2023 года в Финляндии разразился миграционный кризис. В страну через пункты пропуска на восточной границе въехали около 1300 беженцев. Беженцы приезжали на велосипедах и самокатах, поскольку границу можно было пересечь только на транспортном средстве. Однако по закону велосипеды и самокаты нужно было либо растаможить, либо передать государству, поэтому беженцы были вынуждены их бросить.
https://1prime.ru/20240516/finlyandiya-848255951.html
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финляндия, велосипеды, аукцион, таможня
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, велосипеды, аукцион, таможня
Финская таможня распродала велосипеды беженцев, оставленные на границе с РФ
Yle: финская таможня распродала велосипеды беженцев, оставленные на границе с РФ
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ.
Финская таможня провела аукцион велосипедов, изъятых у просителей убежища, прибывших со стороны России, сообщает Yle
.
Сегодня в городе Салла (Лапландия) состоялся аукцион, на котором были представлены 190 различных велосипедов и один самокат. За эти лоты развернулась ожесточённая борьба. Многие велосипеды были проданы по цене от 30 до 60 евро. Один из двухколёсных транспортных средств был продан с аукциона за более чем 220 евро.
В конце 2023 года в Финляндии разразился миграционный кризис. В страну через пункты пропуска на восточной границе въехали около 1300 беженцев.
Беженцы приезжали на велосипедах и самокатах, поскольку границу можно было пересечь только на транспортном средстве. Однако по закону велосипеды и самокаты нужно было либо растаможить, либо передать государству, поэтому беженцы были вынуждены их бросить.
Финская таможня продала на аукционе неожиданный лот