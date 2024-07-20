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Писториус сделал дерзкое заявление о России
Писториус сделал дерзкое заявление о России - 20.07.2024, ПРАЙМ
Писториус сделал дерзкое заявление о России
Глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал увеличить военный бюджет из-за угрозы со стороны РФ, пишет Tagesspiegel. "Я продолжаю выступать за то, чтобы... | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T15:10+0300
2024-07-20T15:10+0300
2024-07-20T15:10+0300
политика
германия
борис писториус
бюджет
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал увеличить военный бюджет из-за угрозы со стороны РФ, пишет Tagesspiegel. "Я продолжаю выступать за то, чтобы бундесвер получил деньги, необходимые в связи со слишком реальной угрозой со стороны России", — заявил он.Министр попытался объяснить свою позицию тем, что он не хочет напугать людей, а наоборот, стремится их успокоить, чтобы они не растерялись в критической ситуации. В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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германия, борис писториус, бюджет
Политика, ГЕРМАНИЯ, Борис Писториус, бюджет
Писториус сделал дерзкое заявление о России
Писториус призвал увеличить военный бюджет якобы из-за угрозы от России