https://1prime.ru/20240720/germaniya-850296813.html

ФРГ ввела погранконтроль на границе с Францией на фоне Олимпиады

ФРГ ввела погранконтроль на границе с Францией на фоне Олимпиады - 20.07.2024, ПРАЙМ

ФРГ ввела погранконтроль на границе с Францией на фоне Олимпиады

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в связи с проведением Олимпийских игр распорядилась ввести пограничный контроль на границе с Францией, мера также... | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T15:20+0300

2024-07-20T15:20+0300

2024-07-20T15:20+0300

политика

франция

германия

олимпийские игры

https://cdnn.1prime.ru/img/83545/07/835450757_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7b58bac6e1c34f1d99ed06c89c3d3097.jpg

БЕРЛИН, 20 июл - ПРАЙМ. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в связи с проведением Олимпийских игр распорядилась ввести пограничный контроль на границе с Францией, мера также затронет авиапассажиров, сообщила немецкая газета Zeit со ссылкой на МВД ФРГ. "В связи с проведением Олимпийских игр в Париже путешественники, отправляющиеся во Францию, должны быть готовы к пограничному контролю на воздушном и автомобильном транспорте. Федеральный министр внутренних дел Нанси Фезер (СДПГ) распорядилась ввести временный контроль на границе Германии с соседней страной, начиная с этой субботы", - отметило издание со ссылкой на представителя ведомства. Уточняется, что погранконтроль будет вестись и для авиапассажиров. МВД сообщило, что новые меры безопасности будут действовать с 20 июля до 30 сентября, а также на Паралимпийских играх в Париже. Контроль был тесно скоординирован с мерами безопасности во Франции, добавил представитель МВД ФРГ.Как уже сообщалось, с четверга в центре Парижа ввели ограничения для пешеходов в связи с подготовкой к церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года. В этом районе установили "периметр безопасности" с входом по QR-коду. Эта мера будет действовать с 18 по 26 июля. Кроме QR-кода, людям, которые живут или работают в этом районе, а также тем, кто собирается посетить здесь ресторан или гостиницу, необходимо иметь специальный пропуск.Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.

https://1prime.ru/20240717/frantsiya-850223407.html

франция

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, германия, олимпийские игры