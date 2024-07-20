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Выкуп самолетов иностранных лизингодателей не обсуждался, заявил Старовойт - 20.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Выкуп самолетов иностранных лизингодателей не обсуждался, заявил Старовойт
Выкуп самолетов иностранных лизингодателей не обсуждался, заявил Старовойт - 20.07.2024, ПРАЙМ
Выкуп самолетов иностранных лизингодателей не обсуждался, заявил Старовойт
Выкуп самолетов у иностранных лизингодателей за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ) не обсуждается, заявил журналистам министр транспорта РФ Роман... | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T17:44+0300
2024-07-20T17:45+0300
экономика
фнб
лизинг
роман старовойт
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Выкуп самолетов у иностранных лизингодателей за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ) не обсуждается, заявил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт. "Нет, выкуп не обсуждаем — вообще тема выкупа не обсуждается. Мы буквально вчера по одной из авиакомпаний совещались, пока не стоит этот вопрос", — сказал Старовойт.Ранее РБК писало, что выкупленные российскими авиакомпаниями лайнеры составляют порядка 40% от того импортного парка (около 400 воздушных судов), принадлежавшего зарубежным лизингодателям и оставшегося в России, несмотря на санкции и требования иностранных лессоров вернуть лайнеры.В 2023-м и начале 2024 года авиаперевозчики России выкупили у своих зарубежных лизингодателей 165 самолетов, на эти цели из ФНБ было выделено около 300 миллиардов рублей.
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фнб, лизинг, роман старовойт
Экономика, ФНБ, лизинг, Роман Старовойт
17:44 20.07.2024 (обновлено: 17:45 20.07.2024)
 
Выкуп самолетов иностранных лизингодателей не обсуждался, заявил Старовойт

Старовойт: тема выкупа самолетов у иностранных лизингодателей не обсуждается

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Выкуп самолетов у иностранных лизингодателей за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ) не обсуждается, заявил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт.
"Нет, выкуп не обсуждаем — вообще тема выкупа не обсуждается. Мы буквально вчера по одной из авиакомпаний совещались, пока не стоит этот вопрос", — сказал Старовойт.
Ранее РБК писало, что выкупленные российскими авиакомпаниями лайнеры составляют порядка 40% от того импортного парка (около 400 воздушных судов), принадлежавшего зарубежным лизингодателям и оставшегося в России, несмотря на санкции и требования иностранных лессоров вернуть лайнеры.
В 2023-м и начале 2024 года авиаперевозчики России выкупили у своих зарубежных лизингодателей 165 самолетов, на эти цели из ФНБ было выделено около 300 миллиардов рублей.
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