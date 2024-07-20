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ФНС разъяснила, как новые ставки НДФЛ повлияют на налоговые инвествычеты

ФНС разъяснила, как новые ставки НДФЛ повлияют на налоговые инвествычеты - 20.07.2024, ПРАЙМ

ФНС разъяснила, как новые ставки НДФЛ повлияют на налоговые инвествычеты

Сумма возврата по ежегодному налоговому вычету для россиян по ИИС-3 и НПО с 2025 года все так же будет зависеть от ставки НДФЛ, заявили "РБК Инвестициям" в... | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T20:14+0300

2024-07-20T20:14+0300

2024-07-20T20:14+0300

налоги

россия

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ставка

прогрессивная шкала ндфл

ндфл

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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Сумма возврата по ежегодному налоговому вычету для россиян по ИИС-3 и НПО с 2025 года все так же будет зависеть от ставки НДФЛ, заявили "РБК Инвестициям" в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).Сейчас максимальный налоговый вычет, который можно получить с общей суммы взносов на индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) и пенсионный долгосрочный счёт (ПДС), составляет 52 тысячи рублей для тех, кто платит НДФЛ по ставке 13%. Для тех, кто платит налог по ставке 15%, максимальная сумма вычета — 60 тысяч рублей.Со следующего года начнёт действовать новая система налогообложения: пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ. Благодаря этому инвесторы смогут получить возврат налога в размере от 52 тысяч до 88 тысяч рублей.С 1 января 2025 года в России будет введена новая система налогообложения доходов физических лиц (НДФЛ). Вместо двух существующих ставок — 13% и 15%, — будет пять: 13%, 15%, 18%, 20% и 22%. Размер ставки будет зависеть от уровня дохода.

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россия, фнс, ставка, прогрессивная шкала ндфл, ндфл