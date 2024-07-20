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Россия нарастила поставки нефти в Китай

Россия нарастила поставки нефти в Китай - 20.07.2024, ПРАЙМ

Россия нарастила поставки нефти в Китай

Россия за январь-июнь 2024 года поставила в Китай 55,122 миллиона тонн нефти на 32,807 миллиарда долларов, что на 4,81% превышает показатели прошлого года,... | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T06:57+0300

2024-07-20T06:57+0300

2024-07-20T06:58+0300

экономика

россия

экспорт нефти

китай

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РОССИЯ, 20 июл – ПРАЙМ. Россия за январь-июнь 2024 года поставила в Китай 55,122 миллиона тонн нефти на 32,807 миллиарда долларов, что на 4,81% превышает показатели прошлого года, следует из данных, опубликованных в субботу главным таможенным управлением КНР. Рост объема поставок за январь-июнь 2024 года составил 4,81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в России 52,590 миллиона тонн нефти на 28,349 миллиарда долларов. Отдельно в июне Китай закупил в России 8,43 миллиона тонн нефти на 4,914 миллиарда долларов. Россия уже много лет подряд является крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что на 24% больше, чем в 2022 году. По данным главного таможенного управления КНР, всего за январь-июнь 2024 года Китай импортировал 275,484 миллиона тонн нефти (снижение на 2,3%), в ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась КНР в 167,39 миллиарда долларов, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

https://1prime.ru/20240719/neft-850288446.html

китай

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россия, экспорт нефти, китай