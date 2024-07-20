https://1prime.ru/20240720/novostroyki-850297443.html

Названы мегаполисы, обогнавшие Москву по росту цен на новостройки

Названы мегаполисы, обогнавшие Москву по росту цен на новостройки - 20.07.2024, ПРАЙМ

Названы мегаполисы, обогнавшие Москву по росту цен на новостройки

Казань стала лидером среди городов-миллионников по росту цен за квадратный метр на рынке новостроек за год, подсчитали для "РБК-Недвижимости" аналитики... | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T17:09+0300

2024-07-20T17:09+0300

2024-07-20T17:09+0300

недвижимость

россия

новостройки

цена

квадратный метр

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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Казань стала лидером среди городов-миллионников по росту цен за квадратный метр на рынке новостроек за год, подсчитали для "РБК-Недвижимости" аналитики платформы bnMAP.pro.В июне 2024 года средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в этом городе составила 259,6 тысячи рублей. Это на 37% больше, чем в июне предыдущего года. Аналитики bnMAP.pro объясняют лидерство Казани в рейтинге тем, что на первичном рынке города растёт строительная готовность объектов.Второе место занял Челябинск, где стоимость 1 квадратного метра жилья выросла за год на 35,9%. Теперь она составляет 129,8 тысячи рублей. Третье место досталось Нижнему Новгороду, где цена за 1 квадратный метр увеличилась на 35,2% и составляет 199 тысяч рублей. Омск занял четвёртое место с ростом стоимости 1 квадратного метра на 31,3%. Теперь его цена — 143,5 тысячи рублей. Пятое место досталось Уфе, где средняя цена за 1 квадратный метр жилья выросла на 29,4%. Теперь она составляет 166,6 тысячи рублей.Москва заняла предпоследнее, 15-е место в рейтинге. За год цена за квадратный метр в столичных новостройках выросла на 13,6%, достигнув 499,1 тысячи рублей. Согласно данным bnMAP.pro, наименьший рост стоимости квадратного метра был зафиксирован в Краснодаре, где цена увеличилась на 12,6%, составив 162,9 тысячи рублей.

https://1prime.ru/20240711/novostroyki-850019535.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, новостройки, цена, квадратный метр